Frío extremo en Bolivia: En algunas ciudades la temperatura descenderá hasta los -7°C este miércoles

Las condiciones climáticas en el territorio nacional registrarán variaciones significativas durante la jornada de este miércoles 8 de julio de 2026. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió un reporte detallado que anticipa bajas temperaturas severas en la región del altiplano.

La ciudad de El Alto registrará la temperatura más baja de la jornada con una mínima extrema que alcanzará los -7°C en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, durante la tarde se prevé un ascenso térmico gradual que permitirá llegar a una máxima estimada de 14°C con cielos completamente soleados.

La situación meteorológica en Oruro mostrará un panorama similar con un ambiente gélido marcado por una temperatura mínima de -5°C. Los habitantes de esta capital experimentarán una recuperación térmica considerable hacia la tarde, alcanzando los 21°C bajo un cielo despejado.

Imagen referencial | Foto: Magnific.

Valores bajo cero y valles templados

Potosí se suma a las regiones con registros invernales rigurosos al presentar una mínima de -3°C de acuerdo con los datos oficiales del pronóstico. La máxima para la Villa Imperial se situará en los 19°C, manteniendo la tendencia de cielos soleados y noches despejadas en el occidente.

En la sede de Gobierno, los termómetros registrarán una temperatura mínima de 2°C que obligará a la población paceña a tomar los recaudos necesarios. La máxima en La Paz ascenderá hasta los 19°C en una jornada que no presentará nubosidad significativa durante el día.

Por su parte, la ciudad de Sucre experimentará un clima un poco más moderado con una temperatura mínima fijada en los 4°C. La capital del país disfrutará de una tarde templada donde el termómetro llegará a marcar una máxima de 22°C.

Condiciones estables en los llanos y la amazonía

La región de los valles cochabambinos mantendrá un ambiente confortable con una temperatura mínima de 8°C durante la madrugada. Para la tarde, se proyecta un clima bastante cálido en Cochabamba con una máxima que alcanzará los 27°C.

Tarija compartirá una máxima idéntica de 27°C, consolidando un ambiente agradable tras superar una mínima matutina de 3°C. Ambas capitales del sur y centro del país gozarán de condiciones estables sin probabilidades de precipitaciones pluviales.

En el oriente, Santa Cruz de la Sierra registrará una temperatura mínima de 15°C y una máxima que llegará a los 25°C. El cielo cruceño se presentará soleado por la mañana y cambiará a intervalos nubosos durante el transcurso de la tarde.

Finalmente, la región amazónica reportará los valores más elevados del país, con Cobija alcanzando una máxima de 33°C tras una mínima de 21°C. En Trinidad se espera un comportamiento similar con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 29°C bajo cielos predominantemente despejados.

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