Ante las bajas temperaturas, los cruceños se vuelcan a la medicina natural para combatir los resfríos

El descenso de las temperaturas en la capital cruceña encendió las alarmas por el incremento de los resfríos, especialmente en los niños. Ante este panorama, y golpeados por la actual situación económica, los ciudadanos están optando por la medicina natural y tradicional como su primera línea de defensa para proteger la salud de sus familias.

En un recorrido por el tradicional mercado Los Pozos, se pudo evidenciar una alta afluencia de personas en los puestos de venta de hierbas medicinales. Los compradores coinciden en que los remedios naturales no solo son altamente efectivos, sino que representan un alivio directo para el bolsillo en comparación con los fármacos convencionales.

"Sale más económico, y ahora con la situación en la que estamos, no queda de otra. Con este clima la mayoría se resfría, al menos los niños. La mayoría de la gente prefiere mil veces lo natural", comentó una madre de familia mientras adquiría sus productos. Otro comprador sumó su testimonio: "Yo llevo el té de jengibre para el pecho, porque uno anda con el pecho apretado por el frío".

Las recetas de las expertas para combatir los síntomas

Las comerciantes del mercado Los Pozos, amplias conocedoras de las propiedades de las plantas, explicaron cuáles son los productos más solicitados en estos días y detallaron las preparaciones clave para aliviar la congestión y limpiar las vías respiratorias.

La infusión triple: Se prepara combinando eucalipto, manzanilla y wira wira . "Los tres se ponen en infusión para tomar, bien endulzado con miel de abeja. Se debe tomar tres veces al día para eliminar la flema y limpiar los pulmones", detalló una de las vendedoras.

Vaporizaciones nocturnas: Las expertas recomiendan usar las mismas hierbas para hacer vaporizaciones antes de acostarse. "En una fuentecita se pone el agua caliente con las plantas, uno se tapa la cabeza con una toalla y hace el vaporcito en la noche para dormir bien".

El potente jarabe de jengibre y cúrcuma: El jengibre, la cúrcuma y el limón se han convertido en el combo estrella contra la tos. "Este jengibre se ralla o se licúa un poquito, no mucho porque es fuerte. Después se exprime un limoncito y se le agrega un poco de cúrcuma. Todo junto es buenísimo para la tos; la gente se lo está llevando harto", concluyó otra comerciante.

Con el frío instalado en la región, la sabiduría popular y los recursos de la tierra se consolidan una vez más como los mejores aliados de la población cruceña para mantener altas las defensas y sobrellevar la temporada invernal de forma accesible.

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