El desabastecimiento golpea al transporte: Vuelven las largas filas en estaciones de La Paz y El Alto

El fantasma del desabastecimiento de carburantes vuelve a golpear con fuerza al eje metropolitano de La Paz. Tras un breve periodo de aparente calma, los principales surtidores de ambas urbes registran desde la madrugada de este martes kilométricas filas de vehículos en busca de gasolina y diésel, desatando la desesperación de choferes asalariados, transportistas interdepartamentales y el sector pesado.

En la ciudad de La Paz, el surtidor Volcán de la avenida Montes se convirtió nuevamente en el epicentro del conflicto. La fila para cargar gasolina ya ocupa dos carriles y asciende de forma caótica por la calle Pucarani. Los conductores particulares y comerciales denunciaron esperas de más de cuatro horas bajo el frío matutino.

"Estoy desde las 6 de la mañana en la fila. Estamos perdiendo nuestro trabajo y las cosas que tenemos que hacer en el día. Parecía que la situación iba a mejorar, pero a este paso está igual que en la época de los bloqueos. Yo no estoy en sindicato, trabajo con mercadería y tengo que ganar el dinero del día", lamentó un conductor independiente.

El Alto colapsado por el transporte pesado y flotas

En la urbe alteña, la situación en torno al diésel es todavía más crítica. Vehículos de alto tonelaje y flotas de buses interdepartamentales han tomado ambos carriles de las principales vías troncales. En la avenida Tiahuanaco y la avenida Panamericana, las hileras de motorizados se extienden entre 10 y 11 cuadras.

Un panorama idéntico se vive en la carretera hacia Viacha, cerca del sector San Pablo, y en la avenida Juan Pablo II, donde las filas avanzan desde la estación de servicio homónima hasta el distribuidor de Río Seco. Para el transporte interdepartamental, el perjuicio es doble debido a la alta demanda de la época.

"Lastimosamente es muy lamentable porque llevamos el pan del día a la casa y las empresas ya no generan lo que deberían. Justamente las flotas viajamos más en vacaciones de invierno y estamos perdiendo viajes enteros. Además, pasar la noche aquí afecta la salud; nos hacemos pasar frío, yo estoy con polainas y aun así el frío cala los pies", relató un chofer que pernoctó en la fila.

Ultimátum de la Confederación de Choferes de Bolivia

Ante el incumplimiento de los compromisos gubernamentales para garantizar el suministro, la Confederación de Choferes de Bolivia lanzó una dura advertencia a las autoridades. El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, exigió una reunión de emergencia en un plazo máximo de 48 horas.

"Ya no toleramos más. Le estoy pidiendo, señor ministro, señor presidente de YPFB, en 48 horas necesitamos reunirnos con ustedes. Estoy mandando la carta hoy día. Responden bien, no responden bien también; nos veremos en ese momento", afirmó Gómez con firmeza. El dirigente aclaró que, si bien rige un estado de excepción que frena temporalmente las movilizaciones, esto "no deja de cumplir los compromisos" y advirtió que tomarán medidas si son ignorados.

Transporte pesado exige respuestas sobre el diésel

Por su parte, el dirigente del Transporte Pesado, Domingo Ramos, sumó la voz de su sector a los reclamos, confirmando que han solicitado una reunión formal para este jueves con el Ministro de Obras Públicas para evaluar la crisis del combustible y el estado de las carreteras.

"Todos los transportistas estamos desesperados. Hemos sido severamente perjudicados con los 53 días de bloqueos anteriores, pero hasta el momento parece que el Gobierno se ha olvidado de nuestro sector", sentenció Ramos.

Mira la programación en Red Uno Play