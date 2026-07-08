Artesanos de ocho departamentos construyen una agenda nacional para proteger y fortalecer la Alasita

Representantes de federaciones, asociaciones y consejos de amautas de ocho departamentos de Bolivia se congregaron en la sede de Gobierno para llevar a cabo el Primer Encuentro Nacional de Artesanos de la Feria Patrimonial de la Alasita 2026. El evento tiene como propósito central la construcción de una propuesta integral y una agenda nacional destinadas a fortalecer, desarrollar y salvaguardar esta festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2017.

La actividad se desarrolla bajo el lema “Identidad, salvaguardia y desarrollo productivo” y cuenta con el respaldo estratégico del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, mediante el Viceministerio de Culturas y Folklore. En la cita participan delegaciones de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Pando, Tarija y La Paz (incluyendo a El Alto), quienes además debatirán la fundación de la Confederación Nacional de Artesanos de la Alasita.

Debates y preservación de la identidad

La ministra de la cartera estatal, Cinthya Yañez, destacó que la Alasita representa una de las expresiones más vitales de la "cultura viva" del país, debido al impacto económico y social que genera la producción de miniaturas. No obstante, lanzó una advertencia sobre la necesidad de proteger la esencia de la festividad:

“Ante el riesgo de perder autenticidad, la festividad tradicional está bajo una constante curaduría encomendada a expertos y a los mismos artesanos.”

Por su parte, el viceministro de Culturas, Andrés Zaratti, quien rememoró su acompañamiento al sector durante casi dos décadas —incluyendo la elaboración de la carpeta de postulación ante la Unesco—, enfatizó el rol de los productores como el corazón de esta tradición.

“A través de las artesanías expresan identidad, memoria, pero algo fundamental de la Alasita es que a través de ellas expresan sueños”, sostuvo Zaratti.

Primer Encuentro Nacional de Artesanos de la Feria Patrimonial de la Alasita 2026.

Proyección internacional y diagnóstico del sector

Un elemento clave del encuentro es la necesidad de expandir la mirada de la festividad hacia el exterior. Las autoridades recordaron que la Alasita ya trascendió fronteras nacionales gracias a los "artesanos viajeros" que instauraron la feria en ciudades como Puno (Perú) y otras regiones del mundo. El reto actual consiste en estructurar políticas públicas que permitan amplificar y formalizar estos recorridos internacionales.

Finalmente, el representante de la Federación Nacional de Artesanos Expositores de Navidad y Alasita (Fenaena), Boris Cussi, informó que las mesas de trabajo realizarán un diagnóstico situacional detallado de las ferias a nivel país. A partir de la identificación de fortalezas y desafíos, se busca blindar la herencia cultural en beneficio de las actuales y futuras generaciones de creadores populares.

Mira la programación en Red Uno Play