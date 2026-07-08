Largas filas en distribuidoras: Vecinos señalan que el gas no llega a sus barrios

En la capital cruceña, las distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) presentan un panorama de largas filas de ciudadanos que buscan abastecerse. La ausencia de los camiones repartidores en las zonas periféricas ha obligado a la población a trasladarse con sus garrafas vacías hacia los centros de distribución.

"Necesito una garrafa, por mi barrio no están pasando los camiones ni hay en las tiendas", lamentó una ciudadana afectada por el desabastecimiento.

La falta del insumo básico paraliza las actividades cotidianas y genera una profunda incertidumbre sobre la regularización del servicio, de acuerdo a lo que denuncian.

El impacto en los hogares y negocios

La escasez ha quebrado la rutina de los pequeños comercios gastronómicos y de las familias, que ahora pasan horas esperando sin certezas de compra.

"Mi familia está esperando para cocinar, no podemos hacer cocer la comida y solo tengo una garrafa para comprar", relató un vecino visiblemente preocupado.

Esta situación ha dado pie a la especulación y al cobro de sobreprecios en el mercado informal. "Cuando uno encuentra, lo venden hasta en Bs. 30, el camión lo vende a Bs. 22; es un presupuesto adicional buscar transporte", detalló una encargada de tienda que exige el retorno a la normalidad.

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