Investigan presunto hecho de abuso a un menor en una unidad educativa de Sacaba

Las autoridades policiales y de protección al menor se encuentran investigando una denuncia por un presunto delito de abuso sexual cometido en contra de un niño de cinco años, un hecho que habría ocurrido al interior de una unidad educativa del municipio de Sacaba.

De acuerdo con los datos preliminares del caso, el incidente habría tenido lugar en los sanitarios del establecimiento escolar. Debido a que la institución educativa abarca los niveles inicial y primario, se indaga la presunta participación de otros estudiantes del mismo recinto en el hecho.

Intervención institucional y apoyo familiar

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia ya tomó conocimiento del caso y se encuentra realizando el seguimiento correspondiente para brindar la contención psicológica y el apoyo legal a la víctima y a su entorno cercano, quienes se ven profundamente afectados por la situación.

Por su parte, la familia del menor ha solicitado a las autoridades celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables. Asimismo, los familiares manifestaron su preocupación ante la sospecha de que situaciones similares hubieran ocurrido desde la gestión pasada, por lo que piden un esclarecimiento adyacente para garantizar la seguridad del alumnado.

Por la naturaleza del caso y en cumplimiento estricto de las leyes que protegen la identidad de los menores de edad, las autoridades mantienen los detalles bajo reserva mientras continúan las pericias investigativas.

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