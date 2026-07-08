Tras hallazgos de restos caninos; investigan posible comercialización

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) confirmó que los cráneos, colas, cueros y restos óseos encontrados hace más de un mes en un basurero de la zona de Río Seco corresponden a perros, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tras conocerse el resultado del análisis, las autoridades anunciaron que este informe será incorporado como nuevo elemento dentro de la denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Certificado será presentado ante la Fiscalía

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que el certificado de INLASA será añadido a la denuncia que ya fue presentada ante la Fiscalía.

“Acá está el certificado del INLASA, que en la conclusión determina que sí era carne de perro”, indicaron al mostrar el documento.

La autoridad señaló que este resultado es un elemento importante para fortalecer la investigación y avanzar en la identificación de los responsables.

Investigan posible comercialización

De acuerdo con la denuncia, los restos encontrados presentaban señales de que la carne habría sido extraída, por lo que se investiga si pudo haber sido utilizada de manera irregular para la elaboración o venta de algún producto alimenticio.

“Nosotros hemos encontrado colas de perros, hemos encontrado cráneos y restos óseos. Ha sido sacada la carne y seguramente mezclada para vender en algún producto”, señaló una autoridad municipal.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación deberá establecer qué ocurrió con la carne y quiénes estarían detrás del hecho.

Dos delitos en investigación

El caso es investigado por los presuntos delitos de biocidio y atentado contra la salud pública, debido a la afectación contra animales y el posible riesgo para la población.

“Vamos a aumentar este elemento tan importante a la denuncia que hemos hecho a la Fiscalía contra las personas que están jugando con la salud de nuestra población”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Piden precaución a la población

Las autoridades pidieron a la ciudadanía tener cuidado al momento de comprar alimentos, especialmente carne roja, y verificar que los productos provengan de lugares autorizados.

También anunciaron que se trabajará para identificar a las personas involucradas en este hecho.

“Vamos nosotros a trabajar para identificar a estas personas”, afirmaron.

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