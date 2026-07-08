¿Adiós al caos en el Sombrero de Chola? Alcaldía inicia plan piloto con restricción de giros a la izquierda

Con el objetivo de poner fin a un nivel de congestión vehicular calificado como "drástico" (Nivel F), la Alcaldía de Cochabamba inició este martes un plan piloto en la intersección de las avenidas América y Melchor Urquidi. Tal como se había anunciado, desde las 18:00, el giro a la izquierda ha quedado estrictamente prohibido para todo tipo de vehículos en los cuatro sentidos de esta rotonda.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, 12 guardias municipales se encuentran desplegados en el sector utilizando conos para delimitar los carriles y guiar a los conductores.

¿Cómo circular ahora? El "movimiento en trébol"

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, explicó que, al suprimirse el giro a la izquierda —que dificultaba la fluidez en un 15% a 20%—, los conductores deberán optar por rutas alternativas en sus cercanías para completar sus recorridos:

Si busca ir hacia el norte (hacia el Templo Molmor): El conductor deberá seguir recto por la América, girar a la derecha en la calle Miguel de Aguirre, doblar nuevamente a la derecha en la calle Buenos Aires y así retomar la avenida Melchor Urquidi.

Logística: Se trata de una maniobra de "trébol" similar a la implementada en la zona de la Humboldt y Calancha, diseñada para evitar que los vehículos se detengan a esperar un giro que bloquea el flujo principal.

Un mes de evaluación decisiva

El plan no es definitivo, sino una fase de prueba que durará al menos un mes. Durante este tiempo, la Alcaldía evaluará si la medida realmente resuelve el nudo vial o si genera nuevos problemas en calles aledañas.

"Estamos verificando si eliminar los giros a la izquierda resuelve o no los problemas. Queremos ver cómo esto podría resolver el tráfico. Si es la solución, podríamos hablar de alternativas más drásticas, siempre buscando proteger el Sombrero de Chola, que es un ícono de la ciudad", señaló Hever Rojas.

Horarios y coordinación

El operativo municipal tendrá presencia constante durante toda la jornada, desde las 07:15 hasta las 20:30. Asimismo, las autoridades informaron que se coordinará con la Dirección Departamental de Tránsito para sancionar infracciones como el paso de semáforos en rojo y el exceso de velocidad, puntos que exceden la normativa municipal pero que son críticos para el éxito del plan.

La Alcaldía recordó que se analizaron cuatro escenarios previos, incluyendo la eliminación total de semáforos (que generó esperas de hasta 270 segundos) y la eliminación de la rotonda, descartándolos por resultar ineficientes. Ahora, la ciudadanía cochabambina deberá adaptarse a este nuevo esquema mientras las autoridades definen el futuro de este icónico punto de la ciudad.

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