Caos en la frontera: Reducción de horario en el paso Pisiga-Colchane deja varados a más de 400 camiones y decenas de pasajeros bajo cero

Un escenario crítico se vive en la localidad fronteriza de Pisiga Bolívar. La reciente disposición de las autoridades chilenas de recortar el horario de atención en el complejo fronterizo de Colchane —restringiéndolo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., eliminando el tránsito de 24 horas— provocó el colapso de la zona, dejando a más de 400 vehículos de alto tonelaje varados y a decenas de viajeros internacionales atrapados a la intemperie.

Las restricciones, según explicaron desde el complejo fronterizo, se deben a trabajos de remodelación destinados a agilizar el paso en los próximos meses. Sin embargo, la medida actual está generando millonarias pérdidas económicas y un severo drama humanitario debido a las condiciones climáticas extremas del invierno altiplánico.

Filas kilométricas y multas para el transporte pesado

El panorama en la carretera muestra dos largas filas: a la izquierda, los camiones de alto tonelaje cargados con contenedores para la importación y exportación; a la derecha, los buses internacionales.

Muchos choferes llevan hasta tres días esperando para cruzar. Al perjuicio del frío y el aislamiento, se suman las sanciones económicas. Los transportistas denuncian que las navieras y comerciantes les cobran penalidades por la devolución tardía de contenedores y retrasos en la entrega de carga.

"Estamos nosotros desde el día domingo, llegué a la fila en la mañana. Hoy recién voy a pasar, estamos como tres días. El frío está intenso, esta noche dormí ahí y está fuerte", relató un chofer afectado. Respecto a las sanciones, otro transportista detalló: "Nos hace pagar el cliente o el comerciante a nosotros. Son entre 75, 80 dólares por día en la multa por demora; en otros casos nos sacan hasta 150 o 300 dólares".

Pasajeros bajo temperaturas bajo cero

Los viajeros que se trasladan en buses internacionales también viven su propio calvario. Al cerrarse la frontera por las noches, decenas de personas se ven obligadas a pernoctar en la zona. Aunque existen alojamientos y hostales en Pisiga, la mayoría de los pasajeros, al llegar en horas de la madrugada, optan por quedarse dentro de los buses.

Las temperaturas descienden por debajo de los cero grados en la madrugada, y los afectados denunciaron la falta de alimentos en ese horario y retrasos en la reapertura, la cual estaba programada para las 8:00 a.m. pero terminó realizándose a las 8:30 a.m.

"Es un desorden total. Yo creo que es más recomendable que vuelvan las 24 horas porque esto es desastroso, hay mamás con niños y el frío es horrible. Debería ser prioridad el peatón", reclamó molesta una pasajera. "Pedimos a la aduana boliviana y más que todo al lado chileno que flexibilicen por las bajas temperaturas, el pasajero sufre bastante", añadió otro afectado.

El sector transporte exige la intervención de Cancillería

Ante esta crisis, el dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, rechazó contundentemente el nuevo horario y exigió una respuesta firme del gobierno boliviano, señalando que ya se enviaron notas oficiales pero aún no hay soluciones concretas.

"¿Por qué la Cancillería no hace gestiones con su par chileno para habilitar más horas de trabajo? Todos necesitamos salir de las fronteras, deberían trabajar 24/7. Es el Estado chileno el que pone las reglas, pero la capacidad de la Cancillería boliviana es la que tiene que prevalecer en este tipo de actos", afirmó Ramos, advirtiendo que las esperas congelantes ponen en riesgo la salud de los conductores.

Finalmente, Ramos recordó que el sector viene golpeado por crisis previas y anunció una reunión clave para este jueves con el Ministro de Obras Públicas. En dicho encuentro no solo se tratará el conflicto fronterizo y el estado de las carreteras, sino también la desesperante situación por las largas filas en busca de diésel que persisten en el país en plena época de vacaciones de invierno.

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