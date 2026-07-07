“Para dar el primer paso real”: Velasco pide al Senado iniciar la distribución del 50-50

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó este martes que el Senado incorpore modificaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 para iniciar la implementación del denominado modelo de distribución “50-50”, mediante la coparticipación del Impuesto a las Transacciones (IT).

A través de sus redes sociales, la autoridad cuestionó el contenido del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y sostuvo que mantiene los mismos problemas estructurales de gestiones anteriores.

“Voy a ser directo: el PGE 2026 que aprobó Diputados no es el presupuesto que Bolivia necesita. Es prácticamente igual al del gobierno anterior, mantiene el déficit por encima del 10% del PIB y no toca las empresas públicas deficitarias que le cuestan un ojo de la cara a todos los bolivianos”, señaló.

No obstante, Velasco afirmó que, en lugar de limitarse a cuestionar el proyecto, decidió presentar una propuesta concreta para que el Senado modifique la norma. Su planteamiento consiste en que el Impuesto a las Transacciones sea el primer tributo distribuido bajo un esquema de 50% para el Tesoro General de la Nación (TGN) y 50% para las entidades subnacionales.

Según la propuesta, el 50% de la recaudación del IT, equivalente a Bs 3.661,6 millones, permanecería en el TGN, mientras que el otro 50% sería distribuido entre gobernaciones (17%), municipios (27%) y universidades públicas (6%).

Velasco sostuvo que, bajo la proyección elaborada con base en los datos oficiales del último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santa Cruz recibiría Bs 338,7 millones para la Gobernación, lo que representaría un incremento del 48,3% respecto a sus ingresos corrientes propios de 2025. Asimismo, los 56 municipios del departamento obtendrían Bs 259 millones adicionales, sumando un total de Bs 597,7 millones para el territorio cruceño, además de Bs 119,5 millones destinados a la universidad pública.

El gobernador también cuestionó los resultados del último censo poblacional, al afirmar que Santa Cruz supera los cuatro millones de habitantes y que la cifra oficial de 3,09 millones reduce los recursos que corresponderían al departamento.

“Con los datos reales, Santa Cruz supera los 4 millones de habitantes. El censo que se usó para este cálculo nos está quitando más de un millón de cruceños. Esa es otra batalla que tenemos que dar”, manifestó, aunque aclaró que la simulación presentada utiliza la información oficial por ser la única con validez legal para una propuesta legislativa.

La autoridad aseguró que los beneficios de la medida alcanzarían también a otros departamentos. De acuerdo con la simulación difundida, La Paz recibiría Bs 876,3 millones entre Gobernación y municipios, mientras que Cochabamba obtendría Bs 488,6 millones.

Finalmente, Velasco instó al Senado a incorporar esta modificación al PGE 2026 y señaló que el presidente del Senado, Rodrigo Paz, tiene la oportunidad de demostrar que la propuesta del 50-50 “no es un slogan de campaña”, sino una política de Estado.

“Empecemos por el IT. Un impuesto. Un paso concreto. Este año. Los que digan que no se puede, que lean el informe. Se puede. Solo hace falta voluntad política”, concluyó.

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