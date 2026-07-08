TSE: Buscan cooperación internacional para financiar un nuevo padrón electoral

Bolivia busca cooperación internacional para financiar la elaboración de un nuevo padrón electoral, con el objetivo de volver a registrar a todos los ciudadanos habilitados para votar dentro y fuera del país.

Según el presidente del TSE Gustavo Ávila, la intención es realizar un nuevo empadronamiento que alcance a más de 9 millones de bolivianos habilitados en territorio nacional y a más de 350.000 compatriotas que residen en el exterior.

Mayor seguridad biométrica

La propuesta apunta a que el nuevo registro no solo contemple la biometría dactilar, como ocurre actualmente, sino que incorpore nuevos mecanismos de verificación, entre ellos el reconocimiento facial.

“Queremos volverlos a empadronar, pero con estándares de seguridad actualizados. Que ya no solo sea la biometría dactilar, sino también la facial”, sostuvo Ávila.

Además, se planteó la posibilidad de avanzar hacia otros mecanismos de identificación biométrica, como el registro ocular, si las condiciones técnicas y financieras lo permiten.

Reuniones con organismos internacionales

Para viabilizar el proyecto, se realizan gestiones con organismos internacionales. Entre ellos, se mencionó una reunión con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de conocer el monto de cooperación que podría destinarse a estas actividades.

También se indicó que se trabaja en gestiones con la Unión Europea y otras instancias de cooperación para avanzar en el financiamiento del nuevo padrón electoral.

Buscan actualizar el sistema electoral

El objetivo central es que el nuevo empadronamiento cuente con mayores niveles de seguridad y confiabilidad, en un contexto en el que se busca fortalecer el registro de votantes y actualizar los mecanismos de identificación ciudadana.

Las autoridades esperan avanzar en las reuniones técnicas y financieras para definir los recursos necesarios y los plazos de ejecución del nuevo padrón.

Mira la programación en Red Uno Play