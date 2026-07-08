Créditos con hasta seis meses de gracia: conozca cómo acceder al Programa de Alivio Financiero

El Gobierno nacional puso en marcha el Programa de Alivio Financiero, establecido mediante el Decreto Supremo N.º 5630, con el objetivo de apoyar a familias y productores mediante la refinanciación o reprogramación de créditos y el acceso voluntario a un período de gracia de hasta seis meses.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa contempla un período de gracia de hasta seis meses, durante el cual los beneficiarios no deberán realizar pagos correspondientes a:

Seguros

Intereses

Capital

Otros cargos asociados al crédito.

El Ministerio de Economía aclaró que, una vez concluido el período de gracia, los intereses, seguros, comisiones y otros cargos no pagados se incorporarán de manera gradual a las cuotas posteriores del préstamo, a partir de los tres meses siguientes.

Información oficial del Ministerio de Economía

Objetivo del programa

Según la información oficial, el propósito de esta medida es brindar a los prestatarios un margen de tiempo para reorganizar sus ingresos, recuperar su actividad económica y retomar el cumplimiento de sus obligaciones financieras en mejores condiciones.

Asimismo, el Gobierno aseguró que el acceso al programa no afectará la calificación crediticia de quienes opten por este beneficio.

Acceso voluntario

El Programa de Alivio Financiero es de carácter voluntario y está dirigido a quienes requieran refinanciar o reprogramar sus créditos, con el objetivo de reducir temporalmente la carga financiera mientras estabilizan su situación económica.

Apoyo para familias y productores

La iniciativa está orientada a aliviar la carga financiera de los prestatarios, ofreciendo mayores facilidades para afrontar sus compromisos económicos y contribuir a la recuperación de la actividad productiva y familiar.

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