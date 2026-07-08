Gobernación plantea iniciar el 50-50 con el Impuesto a las Transacciones

La Gobernación de Santa Cruz propuso que el Gobierno nacional comience a distribuir más recursos económicos a las gobernaciones, alcaldías y universidades del país. Para ello, plantea que el 50% de lo recaudado por el Impuesto a las Transacciones (IT) sea destinado a estas instituciones, con el objetivo de mejorar los servicios que brindan a la población.

El vocero de la institución, Rolando Schrupp sostuvo que el planteamiento busca dar cumplimiento al compromiso de redistribución "50-50" anunciado durante la campaña electoral por el presidente Rodrigo Paz.

"Nosotros queremos ayudar al presidente Rodrigo Paz a cumplir su palabra. Él ha prometido el 50-50 desde la campaña, pero cuando recibimos el proyecto del Presupuesto General del Estado no se refleja", manifestó.

El vocero explicó que el IT genera una recaudación aproximada de 7.000 millones de bolivianos al año y propuso que el 50% de esos recursos, alrededor de 3.600 millones de bolivianos, sea distribuido entre las entidades territoriales autónomas.

"Lo que planteamos es que empecemos con ese impuesto para hacerlo coparticipable, para que el 50% vaya a las gobernaciones, alcaldías y universidades", indicó.

Schrupp argumentó que el monto representa menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado, pero tendría un impacto significativo para los gobiernos subnacionales al permitirles mejorar la prestación de servicios a la población.

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