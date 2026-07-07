El sector turístico respaldó la propuesta de ampliar el feriado departamental del 16 de julio en La Paz con una jornada adicional el viernes 17, al considerar que un fin de semana largo favorecería la reactivación económica mediante el incremento del turismo interno.

Representantes de operadores turísticos señalaron que la medida permitiría a más familias viajar dentro del departamento y del país, generando un mayor movimiento económico en hoteles, agencias de viaje, restaurantes, guías de turismo y transportistas.

“Es una oportunidad importante para el turismo el hecho de ampliar este feriado. Las familias tienen más disponibilidad para viajar y aumenta la posibilidad de realizar más viajes internos”, afirmaron desde el sector.

Ampliación de feriados para impulsar el turismo

Además, indicaron que la iniciativa coincide con un planteamiento que vienen impulsando desde hace tiempo: ampliar algunos feriados para fortalecer la actividad turística y dinamizar toda la cadena económica vinculada al sector.

El planteamiento surge en un contexto en el que el turismo busca recuperarse tras los más de 53 días de bloqueos que afectaron la movilidad, el abastecimiento y la llegada de visitantes a distintos destinos del país.

Posiciones divididas frente a la propuesta

Sin embargo, la propuesta también generó posiciones contrarias. La Cámara de Comercio expresó su rechazo al considerar que un día adicional de suspensión de actividades podría afectar la recuperación económica de otros sectores productivos.

Ante este escenario, el Gobierno informó que aún analiza la viabilidad de la medida. El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, confirmó que la solicitud está siendo evaluada y que una decisión será asumida considerando tanto la necesidad de reactivar la economía como el impacto que tendría un feriado extendido.

“Estamos analizando qué medidas podemos tomar respecto a la solicitud de ampliar el feriado al 17 de julio”, explicó la autoridad.

Más de 50 días de parálisis económica

Bascopé recordó que el país atraviesa un proceso de recuperación tras los bloqueos registrados durante casi dos meses, por lo que consideró necesario actuar con cautela.

“El país ha vivido más de 53 días de bloqueo. Hay que pensar en trabajar, en reactivar el aparato productivo y económico, pero también en salvar muchos emprendimientos que fueron afectados”, sostuvo.

La autoridad añadió que el Gobierno evaluará las distintas propuestas presentadas por instituciones públicas y privadas antes de emitir una determinación sobre la ampliación del feriado paceño.

La decisión final será comunicada en los próximos días, mientras sectores turísticos mantienen la expectativa de que el fin de semana largo contribuya a incrementar el flujo de visitantes y fortalecer la recuperación de la actividad económica en el departamento.

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