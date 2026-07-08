¡Atención! El BCB fija el tipo de cambio oficial para este miércoles 8 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este martes la nueva cotización oficial del dólar estadounidense que regirá para este miércoles 8 de julio, fijando el valor de la divisa en Bs 9,96.

Este nuevo ajuste marca una tendencia al alza constante en el marco del régimen cambiario flexible que atraviesa su segunda semana de vigencia. La evolución del tipo de cambio oficial en los últimos días refleja la siguiente trayectoria:

Lunes 6 de julio: Bs 9,83

Martes 7 de julio: Bs 9,89

Miércoles 8 de julio: Bs 9,96

El mercado informal rompe la barrera de los Bs 10,00

A la par del movimiento en el BCB, el mercado informal también ha mostrado una reacción al alza. Según datos en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense cerró la jornada de este martes con las siguientes cotizaciones:

Precio de compra: Bs 10,10

Precio de venta: Bs 10,09

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