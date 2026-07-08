Cuartos de final: Estas son las selecciones que avanzan en el Mundial 2026

Quedaron definidos los cruces de los cuartos de final del Mundial 2026, luego de completarse la fase de octavos y reducirse a ocho el número de selecciones que continúan en la lucha por el título.

Encuentros confirmados

Los enfrentamientos confirmados son Francia ante Marruecos, España frente a Bélgica, Noruega contra Inglaterra y Argentina frente a Suiza, en una instancia que reunirá a varias de las principales candidatas al campeonato.

Las selecciones clasificadas buscarán avanzar a las semifinales, donde solo cuatro equipos mantendrán vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Selecciones continúan en marcha hacia la copa mundialera

Argentina llega a esta instancia tras superar a Egipto, mientras que Noruega, liderada por Erling Haaland, se mantiene como una de las revelaciones del certamen. Francia, España e Inglaterra también ratificaron su condición de favoritas al instalarse entre las ocho mejores del torneo.

Los partidos de cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 11 de julio, mientras que las semifinales están previstas para el 14 y 15 de julio. La gran final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio, cuando se conocerá al nuevo campeón del fútbol mundial.

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