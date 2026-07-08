El dólar oficial registra un nuevo incremento: así cotiza este miércoles

El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó este miércoles 8 de julio el Tipo de Cambio Oficial, que se ubicó en Bs 9,96, registrando un incremento respecto a la jornada anterior, cuando la cotización fue de Bs 9,89.

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense también registró una variación. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este miércoles en Bs 10,16 para la compra y Bs 10,13 para la venta. Un día antes, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,10 para la compra y Bs 10,09 para la venta, por lo que el incremento fue de Bs 0,06 y Bs 0,04, respectivamente.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo continúa siendo una referencia para distintos actores económicos, especialmente para quienes realizan operaciones de compra, venta o cambio de dólares fuera del sistema financiero regulado.

El BCB informó que el Tipo de Cambio Oficial será publicado diariamente, en el marco del régimen de tipo de cambio flexible aplicado por la entidad.

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