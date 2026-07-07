Polémica en el Mundial 2026: ¿Qué significa el gesto de brazos cruzados del DT de Egipto tras la agónica victoria de Argentina?

La Selección Argentina selló un agónico y electrizante pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Egipto por 3 a 2 con un gol de Enzo Fernández en el octavo minuto de adición. Sin embargo, el dramatismo del final no se quedó solo en lo futbolístico. Apenas terminó el encuentro, el director técnico de Egipto, Hossam Hassan, acaparó todas las miradas al plantarse frente al árbitro francés Francois Letexier y realizarle un particular gesto de brazos cruzados en forma de aspa a la altura de las muñecas.

¿Qué significa esta seña que pocos lograron descifrar en el momento? Se trata del gesto universal aprobado por la FIFA para denunciar de forma automática episodios de racismo en el campo de juego.

El origen de la seña y la furia de Egipto

La seña busca que cualquier futbolista o miembro del cuerpo técnico pueda comunicarle visualmente al árbitro principal que está siendo objeto de insultos racistas. Fue aprobada por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA en Bangkok a fines de 2023 y se utilizó por primera vez de manera oficial en el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia 2024. Ya cuenta con antecedentes en Europa, como en el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid, cuando el argentino Gianluca Prestianni fue acusado de emitir un insulto racista hacia el brasileño Vinícius Júnior, según informa Clarín en un extenso reportaje.

En esta oportunidad, Hassan explotó tras el festejo del tercer gol argentino. Según la interpretación del cuerpo técnico egipcio, se produjo un presunto acto de racismo durante las celebraciones de los futbolistas albicelestes, sumado a cánticos ofensivos provenientes de la platea argentina más cercana al banco de suplentes. Pese a la gravedad de la acusación visual, el árbitro Letexier optó por amonestar al entrenador debido a la desmedida protesta de toda la delegación africana.

Duras acusaciones en conferencia de prensa

Lejos de calmarse las aguas, Hossam Hassan —máximo goleador histórico y leyenda del fútbol egipcio— lanzó durísimas declaraciones en la rueda de prensa desde Atlanta, apuntando directamente contra la organización y la terna arbitral.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido, y por factores externos previos al encuentro. Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a este árbitro antes del partido", disparó el DT.

Hassan también apuntó contra la FIFA por el horario del partido (disputado al mediodía) asegurando que la decisión fue tomada por "alguien que nunca ha jugado al fútbol". Para cerrar, dejó una frase incendiaria: "Éramos mejores, pero el fútbol no es justo. Tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing".

¿Cómo es el protocolo de la FIFA contra el racismo?

Ante la activación de este gesto, las autoridades deben seguir un estricto protocolo que consta de tres niveles:

Nivel 1: Se interrumpe el partido y se anuncian las razones por los altoparlantes, advirtiendo que si los insultos o gestos continúan, el encuentro se suspenderá temporalmente.

Nivel 2: Suspensión temporal del partido y los equipos se retiran a los vestuarios por unos minutos.

Nivel 3: Tras una última advertencia, si las agresiones persisten, se procede a la suspensión definitiva del encuentro.

En este caso, al darse la situación en el cierre definitivo del partido, la polémica se trasladará a los escritorios del comité de disciplina de la FIFA, empañando lo que fue un verdadero partidazo en Atlanta.

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