Video: colapsa el techo de una tienda en Nueva Jersey y cae una cascada de agua

Un impactante video de seguridad muestra el momento en que una parte del techo de una tienda BJ’s Wholesale Club se desploma en Ocean Township, Nueva Jersey, en medio de intensas lluvias que afectaron la zona.

El hecho ocurrió la mañana del lunes, alrededor de las 11:00, en el local ubicado sobre Route 35, en el condado de Monmouth. Según reportes locales, el techo cedió por el peso del agua acumulada durante las fuertes tormentas que golpearon Nueva Jersey y parte del área de Nueva York.

Una cascada de agua y escombros dentro de la tienda

En las imágenes se observa cómo, de un momento a otro, una sección del techo colapsa y deja caer una gran cantidad de agua, restos de material y escombros dentro del establecimiento.

El derrumbe sorprendió a clientes y empleados que se encontraban en el lugar. Algunas personas corrieron para alejarse de la zona afectada, mientras el agua avanzaba por los pasillos de la tienda.

De acuerdo con medios estadounidenses, el colapso ocurrió en medio de severas lluvias que también provocaron inundaciones en calles cercanas.

Dos personas quedaron atrapadas brevemente

La Oficina del Sheriff del condado de Monmouth informó que no se registraron heridos, pese a que dos personas quedaron atrapadas brevemente entre los escombros y lograron salir.

Al momento del incidente había varias personas dentro del local. Reportes señalan que unas 27 personas se encontraban en la tienda cuando ocurrió el colapso parcial del techo.

Tormentas intensas en la región

El derrumbe se produjo luego de una serie de tormentas que dejaron varias pulgadas de lluvia en sectores de Nueva Jersey, Long Island y el área metropolitana de Nueva York.

Las autoridades acudieron al lugar para evaluar los daños, verificar que no hubiera personas lesionadas y asegurar la zona afectada.

El caso generó sorpresa en redes sociales por la fuerza con la que cayó el agua dentro del comercio y por lo cerca que estuvieron algunas personas del punto del colapso.

Aunque el video muestra una escena alarmante, el saldo fue considerado afortunado: no hubo víctimas ni heridos reportados.

Mira la programación en Red Uno Play