Así fue el gol anulado de Egipto que ampliaba la ventaja sobre Argentina en el Mundial 2026

Argentina consiguió una dramática victoria por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que quedó marcado por la polémica tras un gol anulado al seleccionado africano mediante revisión del VAR. Con este resultado, la Albiceleste avanzó a los cuartos de final del torneo.

La jugada cuestionada se produjo cuando Egipto buscaba ampliar su ventaja en el marcador. El tanto fue invalidado luego de que el árbitro François Letexier revisara una falta previa en el inicio de la acción, decisión que generó reclamos y debate entre hinchas y analistas deportivos.

El VAR entró en escena

De acuerdo con reportes deportivos, la acción nació en una recuperación y contraataque de Egipto que terminó en gol de Mostafa Ziko. Sin embargo, el VAR llamó al juez principal para revisar una infracción previa cometida antes de que la jugada llegara al área argentina.

Tras observar la acción, el árbitro decidió anular el tanto egipcio, una determinación que terminó siendo clave en el desarrollo del partido, ya que Argentina se mantuvo con vida y luego logró revertir el resultado.

Argentina reaccionó sobre el final

Egipto había complicado a la selección argentina con una ventaja parcial, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en los minutos finales y logró una remontada que le permitió seguir en carrera en la Copa del Mundo.

La remontada argentina incluyó goles en la recta final del compromiso, en un cierre cargado de tensión y con reclamos por las decisiones arbitrales. El triunfo dejó a Argentina instalada en cuartos de final, donde espera continuar la defensa de su título mundialista.

Debate por la decisión arbitral

La anulación del gol egipcio abrió una fuerte discusión sobre el uso del VAR y los criterios para intervenir en jugadas previas. Algunos análisis consideraron que la falta existió, mientras que otros cuestionaron que la revisión se haya realizado por una infracción ocurrida varios metros antes de la definición.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, debido a que pudo cambiar el rumbo del encuentro y dejar a Argentina contra las cuerdas en la fase de eliminación directa.

Argentina sigue en carrera

Pese a la polémica, Argentina logró sostenerse en el partido y terminó imponiéndose por 3-2, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Egipto, por su parte, quedó eliminado tras un encuentro en el que compitió hasta el final y en el que la decisión arbitral sobre el gol anulado quedó como uno de los principales puntos de debate.

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