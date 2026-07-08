El frío persiste en Bolivia: este es el pronóstico del Senamhi para este miércoles

Las temperaturas tendrán un marcado contraste entre el occidente y el oriente del país. Conozca qué regiones registrarán frío bajo cero y dónde el ambiente será más cálido.
08/07/2026 6:55
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 8 de julio una jornada con cielos despejados en gran parte del país, bajas temperaturas en el occidente y ambiente cálido en las regiones del oriente.
Occidente con temperaturas bajo cero
En el altiplano boliviano continuará el intenso frío. La Paz registrará temperaturas entre 2°C y 19°C, con cielos despejados durante toda la jornada.
En El Alto, la temperatura descenderá hasta -7°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C.
Por su parte, Oruro tendrá una mínima de -5°C y una máxima de 21°C, también con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.
En Potosí, el Senamhi prevé temperaturas entre -3°C y 16°C, además de una jornada despejada.
Valles con ambiente templado
En los valles, el tiempo será estable y sin precipitaciones.
Cochabamba tendrá temperaturas entre 7°C y 32°C.
En Sucre, los valores oscilarán entre 4°C y 22°C, mientras que Tarija registrará temperaturas entre 3°C y 27°C, ambas ciudades con cielos despejados.
Oriente con temperaturas cálidas
En el oriente boliviano predominarán los cielos poco nubosos y un ambiente cálido.
Santa Cruz tendrá temperaturas entre 15°C y 25°C.
En Trinidad, la mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 29°C, sin probabilidad de lluvias.
Por su parte, Cobija registrará temperaturas entre 21°C y 33°C, con cielos poco nubosos durante la jornada.
Recomendaciones
Ante las bajas temperaturas, se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. También, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables a los cambios de temperatura.
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