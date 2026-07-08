Viajeros pasan la noche en Pisiga-Colchane por cierre nocturno

El cierre nocturno del paso fronterizo entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en Chile, continúa generando perjuicios no solo al transporte pesado, sino también a los viajeros que intentan cruzar hacia el vecino país.

Decenas de personas permanecen durante varias horas en la zona fronteriza, expuestas al intenso frío, a la espera de la reapertura del complejo para poder realizar los trámites migratorios y aduaneros correspondientes.

Piden prioridad para peatones

Los viajeros expresaron su molestia por la demora en la atención, especialmente para quienes cruzan a pie y deben soportar las bajas temperaturas durante la madrugada o primeras horas del día.

“La verdad, muy molesta, porque mira la hora que es y todavía no le abren al peatón, cuando pienso que debería ser prioridad por el frío que hace”, reclamó una pasajera.

La mujer también señaló que en el lugar hay madres con niños y pidió que el paso fronterizo vuelva a operar durante las 24 horas.

“Yo creo que es más recomendable que vuelvan las 24 horas porque esto es desastroso, hay mamás con niños, el frío es horrible”, agregó.

Solicitan flexibilizar la atención

Otro pasajero pidió a las autoridades bolivianas y chilenas flexibilizar la atención en el complejo fronterizo para evitar que los viajeros tengan que pasar la noche en condiciones adversas.

“Como pasajero quisiera pedirle a los funcionarios de la Aduana boliviana y más que todo al lado chileno que flexibilicen, por las bajas temperaturas que tenemos acá. Eso hace que el pasajero sufra bastante”, manifestó.

Esperan medidas de ambos países

Los afectados esperan que las autoridades de Bolivia y Chile adopten medidas para mejorar la atención en el paso fronterizo y evitar que más personas deban permanecer durante la noche expuestas al frío.

El pedido principal de los viajeros es que se restablezca la atención continua o que se habiliten mecanismos especiales para priorizar a peatones, familias y personas vulnerables.

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