Consejo de la Magistratura de La Paz afirma que denuncias sin sentencia no impiden designación en DD.RR

El representante distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, Marco Antonio Cárdenas, se refirió a los cuestionamientos por la designación de Leonor Vera Condori como jueza registradora de Derechos Reales de la ciudad de El Alto y sostuvo que las denuncias o procesos en trámite no constituyen un impedimento legal para asumir funciones.

La designación generó observaciones debido a que Vera Condori tendría denuncias en su contra, entre ellas un proceso penal abierto en Sica Sica por presunta manipulación informática. Sin embargo, desde el Consejo señalaron que, mientras no exista una sentencia ejecutoriada, la autoridad designada puede continuar en el cargo.

“Mientras no tenga sentencia ejecutoriada, puede seguir postulando”

Cárdenas explicó que cualquier denuncia debe seguir su curso en las instancias correspondientes, pero remarcó que una acusación sin fallo definitivo no impide una postulación.

“De que la doctora Leonor Vera, el señor Simón o cualquier otra persona tengan denuncias, esas denuncias están en trámite. Mientras no tenga una sentencia ejecutoriada, ella puede seguir postulando y puede seguir en las funciones que se le está designando como registradora de la ciudad de El Alto”, señaló.

El representante del Consejo indicó que, bajo ese criterio, Vera Condori cumplió con los requisitos establecidos para su habilitación.

Afirman que no hubo impugnaciones formales

Cárdenas también sostuvo que las observaciones contra la postulante debieron presentarse mediante impugnaciones formales y con documentación de respaldo durante el proceso correspondiente.

“Ella ha cumplido completamente todo. Lo debían haber impugnado, pero con la documentación correspondiente, y la comisión verificará todas esas impugnaciones. En este caso no ha habido esas impugnaciones”, afirmó.

Según el Consejo de la Magistratura, la designación fue revisada por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y contó con el respaldo de la mayoría de los vocales.

Denunciantes cuestionan el nombramiento

Pese a la explicación institucional, personas que observan la designación manifestaron su rechazo y aseguraron sentirse afectadas por decisiones vinculadas a Derechos Reales.

“Piensan elegirla como juez registrador de la ciudad de El Alto y nosotros como víctimas nos sentimos impotentes. ¿Dónde más podríamos acudir?”, reclamó la diputada Claudia Bilbao

Los denunciantes también señalaron que existen presuntas irregularidades dentro de Derechos Reales y pidieron una reestructuración para garantizar mayor transparencia.

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