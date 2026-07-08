El Programa de Conservación del Águila Arpía, impulsado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, confirmó el segundo nacimiento de un pichón de águila arpía (Harpia harpyja), un acontecimiento que representa un importante avance para la investigación y conservación de esta emblemática especie.

El nacimiento fue registrado durante los primeros meses de este año, tras un trabajo sostenido de monitoreo, expediciones de campo y la colaboración entre investigadores, instituciones aliadas y la familia Drawert.

Registran el segundo nacimiento de un águila arpía en territorio boliviano. Foto: Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

El seguimiento permitió confirmar la actividad reproductiva de uno de los nidos más grandes documentados para la especie dentro de su distribución natural, según el investigador y asesor internacional del programa, Alexander Blanco.

El segundo nacimiento de águila arpía marca un avance para la ciencia en Bolivia. Foto: Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

Los especialistas destacaron que este hallazgo permitió documentar de forma continua todo el ciclo reproductivo del águila arpía, generando información científica clave sobre su biología y comportamiento.

Confirman el nacimiento de un pichón de una de las aves más imponentes del continente Foto: Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

El águila arpía es considerada una de las aves rapaces más imponentes del continente y un símbolo de la biodiversidad cruceña. Recientemente fue recategorizada como especie "En Peligro" en el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia.

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