Caso de presunto abuso en Sacaba: Madre relata agresión mientras dirección y Defensoría aguardan peritajes

El caso del presunto abuso sexual contra un niño de cinco años en una unidad educativa del Distrito 4 de Sacaba tomó un rumbo complejo tras conocerse las declaraciones de las partes implicadas. Mientras la familia de la víctima vive un calvario y exige justicia, las autoridades e institucionales locales manejan el avance de las investigaciones con cautela, a la espera de los resultados de laboratorio oficiales.

El desgarrador testimonio de la madre y la sospecha de más casos

La madre del menor afectado rompió el silencio y relató detalladamente las agresiones que su hijo sufrió presuntamente el pasado jueves en los baños del establecimiento a manos de tres estudiantes de sexto de primaria (de entre 11 y 12 años). Según su testimonio, el pequeño reconoció a los agresores por la indumentaria deportiva y los tenis que calzaban.

"Mi pequeño ya no juega como antes, se pone serio de golpe, se está orinando en la cama y cuando va al baño sale cabizbajo. Como familia esto nos ha fracturado, estamos deshechos y viviendo un infierno", manifestó consternada, a tiempo de lamentar la falta de un apoyo psicológico oportuno durante el fin de semana.

La progenitora alertó además que, según sus informaciones, este no sería un hecho aislado, sino que existirían al menos otros tres casos similares dentro de la misma escuela.

Defensoría descarta desgarro e iniciará peritajes de laboratorio

Por su parte, Omar Terrazas, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba, informó que la institución actuó con celeridad desde el viernes, acompañando a la víctima ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Terrazas aclaró que el informe médico forense preliminar descartó la existencia de un desgarro como tal. No obstante, precisó que se han tomado muestras de sangre e hisopados específicos para un análisis científico profundo.

Respecto a los reclamos de la madre por la falta de contención, el funcionario admitió que pudo haber un problema de coordinación debido a la alta carga de casos en el municipio, pero aseguró que un equipo multidisciplinario atenderá inmediatamente a la familia de forma integral. Asimismo, anunció inspecciones y talleres de prevención en el colegio tras el descanso pedagógico de invierno.

Dirección del plantel niega antecedentes y defiende sus protocolos

El director de la unidad educativa, Jorge Ponce, aseveró que el establecimiento activó de inmediato todos los protocolos exigidos por ley, remitiendo los informes ante la Defensoría, la FELCV y la Fiscalía. No obstante, Ponce negó rotundamente que existan más denuncias de índole similar en el colegio.

El director explicó que, tras revisar el registro de las cámaras de seguridad y contrastar los informes de los maestros, no se detectaron comportamientos anormales el día del supuesto hecho. Según la versión de la maestra a cargo, el menor acudió al baño bajo vigilancia desde la puerta y no tardó más de un minuto, retornando al aula de forma regular. "De investigar tiene que investigarse, pero esa tarea les corresponde a las instancias competentes", concluyó.

Padres de familia en alerta reforzarán la seguridad

La situación ha generado profunda consternación en la comunidad escolar. Natalia Zapata, presidenta de la Junta Escolar de Padres de Familia, manifestó que el sector se encuentra sumamente afligido y en constante cuestionamiento mientras se esclarece la veracidad de la denuncia.

Como medida inmediata de prevención, la junta determinó realizar gestiones para la adquisición e instalación de nuevas cámaras de seguridad de alta resolución en las áreas circundantes a los sanitarios, debido a que el sistema de vigilancia actual del colegio presenta deficiencias técnicas y no ofrece imágenes con la claridad necesaria.

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