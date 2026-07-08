Ofertan abrigos para mascotas desde Bs. 5 en la Feria de invierno de Alto San Pedro

El intenso frío continúa en Santa Cruz y los pronósticos oficiales confirman que las temperaturas descenderán aún más durante la jornada de mañana. Ante este panorama climático, la Feria de invierno de 'Alto San Pedro' se ha convertido en el epicentro para buscar abrigos, conjuntos y chulitos que protejan a los más peluditos de la casa.

Innovación y economía en la feria

Los comerciantes ofrecen una amplia variedad de mamelucos coloridos, impermeables y prendas con frisa por dentro que incluyen novedosos diseños de personajes de ficción y de los países participantes del Mundial. Lo más destacado para el bolsillo de las familias cruceñas es que existen opciones de ropita para las mascotas que se venden desde los Bs. 5 en adelante.

Para asegurar el bienestar de los animales, los confeccionistas indican que han priorizado el uso de textiles seguros que evitan cualquier tipo de reacciones adversas en la piel.

Una vendedora del lugar afirmó: “Estamos ofreciendo bastante calidad de materiales hipoalergénico para que no lastime el pelaje de nuestras mascotas. Tratamos de sacar modelos novedosos cada año”.

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