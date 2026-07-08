La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) felicitó este martes a los agentes antidrogas de Bolivia por haber frustrado la salida de 163 kilos de cocaína hacia México y Panamá en dos intervenciones en el principal aeropuerto del país en la región oriental de Santa Cruz.

Foto: Unodc Bolivia

En un hilo de mensajes en X, la oficina del organismo en Bolivia felicitó "a los agentes de primera línea del Aeropuerto Internacional Santa Cruz Viru Viru" por la "exitosa interceptación de dos importantes intentos de tráfico de cocaína mediante entrevistas dirigidas e inspecciones de equipaje de pasajeros".



En uno de los casos, los agentes "detectaron inconsistencias en la entrevista a dos pasajeros que viajaban a Ciudad de México" y una inspección a su equipaje permitió incautar 109 kilos de cocaína "ocultos en cinco maletas", en ropa impregnada con la droga, indicó la Unodc.

Foto: Unodc Bolivia



El organismo mencionó que la unidad interinstitucional del Aeropuerto de Viru Viru, de la que son parte el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Migración y la Policía boliviana, tiene apoyo del Programa Unodc de Control de Pasajeros y Carga, con financiación del Proyecto Aircop.

Foto: Unodc Bolivia

Aircop es una iniciativa puesta en marcha por la Unodc, en asociación con la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y con financiación de la Unión Europea (UE), para fortalecer las capacidades de los aeropuertos internacionales para detectar e interceptar drogas, otros bienes ilícitos y pasajeros de alto riesgo.

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