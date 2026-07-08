"Iban por un millón de bolivianos pero solo robaron Bs 7.000": Afectado relata cómo sucedió el atraco a empresa ganadera

Una banda delictiva armada perpetró un violento asalto en una empresa ganadera ubicada sobre la carretera a Cotoca, en Santa Cruz. Uno de los afectados indicó que los delincuentes buscaban llevarse una recaudación estimada en más de un millón de bolivianos.

En este contexto, los delincuentes tuvieron que conformarse con sustraer la suma menor de siete mil bolivianos en efectivo y varios equipos tecnológicos. El denunciante lamentó con indignación que los asaltantes amordazaron violentamente a su hija con discapacidad, provocándole lesiones físicas constatadas por el médico forense.

Rastreo y captura

Las víctimas iniciaron una persecución tecnológica inmediata utilizando el sistema de posicionamiento global de los dispositivos robados.

"Gracias a los puntos de alarma y al GPS de los equipos sustraídos, pudimos dar con el paradero de estas personas junto a mi hijo", detalló uno de los afectados.

Efectivos de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ejecutaron operativos continuos que permitieron capturar a los sospechosos entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes. El afectado confirmó que la banda estaba integrada por peruanos, chilenos y bolivianos que ya registraban antecedentes por robo agravado y narcotráfico.

Determinación judicial

La justicia determinó enviar a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días a los cuatro sospechosos capturados en los operativos. La audiencia cautelar correspondiente se instaló en el municipio de Pailón, donde se evaluaron los riesgos de fuga y obstaculización del caso.

Los cuatro detenidos guardarán reclusión formal mientras el Ministerio Público concluye las investigaciones para esclarecer la totalidad de los hechos.

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