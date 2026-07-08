Rescatan a 'César', un mono capuchino víctima de maltrato y mascotismo en Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz denunció un nuevo caso de maltrato contra la fauna silvestre tras el rescate de un mono capuchino, bautizado como 'César', que fue encontrado deambulando por las calles con cadenas soldadas a la cintura y varios objetos metálicos adheridos a su cuerpo, evidenciando las condiciones de cautiverio en las que permaneció durante gran parte de su vida.

El animal fue rescatado por bomberos de la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal de la Alcaldía de Santa Cruz y posteriormente trasladado al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), donde especialistas de la Gobernación retiraron las cadenas y comenzaron su evaluación veterinaria.

Según las autoridades, 'César' presenta secuelas físicas derivadas del cautiverio y una alimentación inadecuada, por lo que permanecerá bajo observación médica antes de ser derivado a un centro de custodia especializado.

La directora de Recursos Naturales de la Gobernación, Indiana Ascarrunz, lamentó el estado en el que llegó el ejemplar y pidió a la población tomar conciencia sobre el daño que causa mantener animales silvestres como mascotas.

Rescatan a mono capuchino que vivía con cadenas. Foto: Gobernación de Santa Cruz

"Los animales silvestres no son juguetes. 'César' vivió encadenado con objetos metálicos adheridos a su cuerpo hasta que logró escapar y pudo ser rescatado", señaló.

Por su parte, la secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Marisol Yabeta, reafirmó una política de "tolerancia cero" frente al maltrato animal y exhortó a la ciudadanía a erradicar el mascotismo, práctica que vulnera el bienestar de la fauna silvestre y fomenta el tráfico ilegal de especies.

La Gobernación reiteró el llamado a no comprar, domesticar ni mantener animales silvestres como mascotas y destacó la labor de los bomberos municipales, cuyo oportuno rescate permitió que César reciba atención especializada y tenga la posibilidad de recuperarse en condiciones adecuadas.

Maltrato animal: estas son las sanciones

En Bolivia, la Ley N.º 700 para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato tiene como finalidad prevenir y sancionar los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidio cometidos por personas contra los animales, en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado.

La norma promueve la protección y el bienestar animal, además de establecer sanciones para quienes incurran en actos de maltrato. En el caso de la fauna silvestre, las autoridades recuerdan que capturar, comprar, vender o mantener animales silvestres como mascotas vulnera la normativa ambiental vigente, favorece el tráfico ilegal de especies y pone en riesgo la supervivencia de la biodiversidad.

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