La familia de Brayan Suárez Aguilera, de 26 años, pide justicia tras el asesinato del joven boliviano en Chile y solicita ayuda económica para repatriar su cuerpo y darle sepultura en Bolivia.

Sus familiares relataron que se enteraron de la tragedia a través de redes sociales y que posteriormente recibieron la confirmación de amigos de Brayan que se encontraban en Chile.

"Nos enteramos ayer (martes), como a las cuatro de la tarde, por Instagram. Después nos llamaron sus amigos y solo nos dijeron que lo habían matado", contó su hermana durante una entrevista en el programa El Mañanero.

La familia señaló que aún desconoce las circunstancias del crimen, ya que las autoridades chilenas continúan investigando el caso. Según la información que recibieron, Brayan se encontraba trabajando como conductor de aplicaciones.

Su tía, Carmen Rivero, explicó que Brayan había emigrado hace cuatro años en busca de mejores oportunidades laborales con el objetivo de ahorrar dinero, ayudar a su familia y regresar a Bolivia para abrir un negocio propio.

"Se fue buscando una mejor vida para ayudar a su familia. Enterarnos de esta situación ha sido muy difícil. Pedimos justicia porque nadie merece morir de esta manera", manifestó.

Brayan Suárez Aguilera deja una hija de cuatro años, quien hasta el momento no ha sido informada sobre el fallecimiento de su padre. "El otro día nomás preguntó por su papito, pero todavía no le hemos dicho nada", relató su hermana.

Mientras las investigaciones avanzan en Chile, la familia también enfrenta el desafío de reunir los recursos necesarios para la repatriación del cuerpo. La madre del joven viajó al vecino país para realizar los trámites correspondientes, pero sus allegados aseguran que tuvieron que recurrir a préstamos para cubrir los primeros gastos.

"Nadie merece morir así. Dios nos da la vida y Dios sabe cuándo quitárnosla, pero de esta forma como él ha muerto es muy difícil para nosotros. Era un joven de 26 años, con toda una vida por delante", manifestó.

Las personas que deseen colaborar con la familia de Brayan pueden comunicarse al número 692 56302.

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