El pasado 1 de julio, una bebé fue trasladada desde Santa Cruz hasta Cochabamba, a pesar de que se encontraba con un cuadro severo de fiebre y tos crónica. Los implicados pagaron por ella Bs. 150 y prometieron un depósito diario de 50 bolivianos a la progenitora con el único fin de utilizarla en redes de mendicidad forzada.

Un trágico desenlace en el centro de salud

La salud de la pequeña no resistió ya habiendo sido trasladada a las calles de Cochabamba y llegó sin signos vitales a un centro médico el 2 de julio tras sufrir una broncoaspiración.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, relató que “algunas personas que estaban en el lugar donde la pareja pedía limosna comenzaron a ver que la bebé tenía reacciones y pidieron ayuda” antes del fatal desenlace.

El Ministerio Público imputó a los sospechosos por el delito de trata y tráfico de personas, ordenando su detención preventiva por 120 días en la cárcel de San Sebastián. Asimismo, las autoridades informaron que la progenitora ya está identificada y se trabaja intensamente para capturar a todos los implicados en este negocio.

El rescate de otros menores de edad

Durante las intervenciones policiales se descubrió que los delincuentes no operaban solos, ya que tenían bajo su control a otros cuatro menores de edad que eran obligados a pedir limosna en diferentes puntos.

Echeverría denunció que “la persona de sexo femenino había llevado a dos de sus hijos de 13 y 9 que estaba en otros puntos pidiendo limosna”.

Ante la gravedad de la situación, el viceministerio convocó de emergencia a las Defensorías de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para coordinar un estricto protocolo de actuación interdepartamental. “Hemos detectado que la red habría llegado a La Paz también”, advirtió la viceministra, remarcando la necesidad urgente de intensificar los operativos de control en las terminales de buses.

Acciones contra la impunidad

El viceministerio comprometió asistencia integral y seguimiento psicológico para asegurar que los niños rescatados sean reubicados en familias ampliadas y accedan formalmente a la educación.

Finalmente, la autoridad gubernamental lanzó un duro mensaje a la sociedad al asegurar que “no puede existir impunidad ni encubrimiento en este caso”.

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