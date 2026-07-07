Marianella con Pocholo y Carda con Shadown: así será la gala de esta noche

Esta noche arranca una nueva fase de La Gran Batalla Superstars, y el escenario promete encenderse con talento, ritmo y mucha emoción.

Los equipos deberán interpretar canciones a dúo y contarán con la presencia de invitados especiales, en una gala marcada por una temática que mezclará lo mejor de la old school y la new school.

Uno de los duelos más esperados será el de Marianella Molina junto a Fusion Dance, quienes se enfrentarán a Carda con Be Yourself, en una batalla donde cada paso, cada movimiento y cada interpretación pueden marcar la diferencia.

Para esta noche de dúos, los participantes llegarán acompañados por grandes invitados. Marianella Molina subirá al escenario junto a Pocholo, mientras que Carda compartirá escena con Shadown de Turromántiko, en presentaciones que prometen sorprender al público y al jurado.

La competencia entra en una etapa cada vez más intensa, luego de la gala de eliminación vivida el pasado lunes, que dejó emociones fuertes entre los participantes y seguidores del programa.

La cita es esta noche por Red Uno, desde las 20:30, en una gala llena de talento, energía y momentos que no te puedes perder.

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