La eliminación está en tus manos: vota por Carda o Sebastián Moreno

Carda con BeYourself y Sebastián Moreno junto a YDC se enfrentan en una gala decisiva de eliminación. El público puede apoyar a su equipo favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y votar para ayudarlo a continuar en La Gran Batalla Superstars.
06/07/2026 20:50
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La tensión se apodera del escenario de La Gran Batalla Superstars. Esta noche, Carda con BeYourself y Sebastián Moreno junto a YDC se enfrentan en una gala de eliminación donde solo uno podrá continuar en competencia.
Ambos equipos llegan a esta instancia luego de haber sido sentenciados, y ahora deberán defender su permanencia con una presentación cargada de talento, energía y emoción.
Pero esta vez, el público también tiene un papel clave.
¿Cómo apoyar a tu favorito?
Los seguidores de La Gran Batalla Superstars pueden votar por su equipo favorito ingresando a:
voto.reduno.com.bo
Desde esa plataforma, el público podrá apoyar a Carda o a Sebastián Moreno y ayudar a definir quién merece seguir en la competencia.
Cada voto cuenta y puede marcar la diferencia en una noche donde la presión, el talento y la emoción estarán al máximo.
Carda vs Sebastián Moreno
Carda buscará defender su lugar junto a BeYourself, mientras que Sebastián Moreno intentará conquistar nuevamente al jurado y al público junto a YDC.
Los dos equipos tienen una oportunidad más para demostrar que merecen continuar en el camino de Superstars, pero el respaldo de sus seguidores puede ser decisivo.
La invitación está abierta: si tienes un favorito, este es el momento de apoyarlo.
Ingresa a voto.reduno.com.bo, vota por tu equipo y vive una noche de eliminación llena de emoción por la señal de Red Uno.
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