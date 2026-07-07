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La eliminación está en tus manos: vota por Carda o Sebastián Moreno

Carda con BeYourself y Sebastián Moreno junto a YDC se enfrentan en una gala decisiva de eliminación. El público puede apoyar a su equipo favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y votar para ayudarlo a continuar en La Gran Batalla Superstars.

Red Uno de Bolivia

06/07/2026 20:50

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La eliminación está en tus manos: vota por Carda o Sebastián Moreno
Santa Cruz, Bolivia

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La tensión se apodera del escenario de La Gran Batalla Superstars. Esta noche, Carda con BeYourself y Sebastián Moreno junto a YDC se enfrentan en una gala de eliminación donde solo uno podrá continuar en competencia.

Ambos equipos llegan a esta instancia luego de haber sido sentenciados, y ahora deberán defender su permanencia con una presentación cargada de talento, energía y emoción.

Pero esta vez, el público también tiene un papel clave.

¿Cómo apoyar a tu favorito?

Los seguidores de La Gran Batalla Superstars pueden votar por su equipo favorito ingresando a:

voto.reduno.com.bo

Desde esa plataforma, el público podrá apoyar a Carda o a Sebastián Moreno y ayudar a definir quién merece seguir en la competencia.

Cada voto cuenta y puede marcar la diferencia en una noche donde la presión, el talento y la emoción estarán al máximo.

Carda vs Sebastián Moreno

Carda buscará defender su lugar junto a BeYourself, mientras que Sebastián Moreno intentará conquistar nuevamente al jurado y al público junto a YDC.

Los dos equipos tienen una oportunidad más para demostrar que merecen continuar en el camino de Superstars, pero el respaldo de sus seguidores puede ser decisivo.

La invitación está abierta: si tienes un favorito, este es el momento de apoyarlo.

Ingresa a voto.reduno.com.bo, vota por tu equipo y vive una noche de eliminación llena de emoción por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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