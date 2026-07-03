Sebastián Moreno y Oriana Arredondo se enfrentan en una gala decisiva

La emoción continúa en La Gran Batalla Superstars y esta vez llega en horario especial, con una gala que promete ritmo, talento y mucha tensión sobre el escenario.

Este nuevo duelo pondrá frente a frente la potencia y presencia escénica de Sebastián Moreno junto a YDC, contra la elegancia, fuerza y brillo de Oriana Arredondo junto a Elite Dance.

La expectativa es alta, porque cada presentación puede marcar el futuro de los participantes dentro de la competencia.

Una gala donde nadie quiere caer

En esta etapa, los errores pesan más y los detalles pueden cambiarlo todo. Los equipos deberán convencer al jurado con una puesta en escena sólida, actitud, interpretación, técnica y conexión grupal.

La presión aumenta porque uno de los participantes podría ser enviado a sentencia y quedar en riesgo de llegar a eliminación.

Hasta el momento, los equipos que ya se encuentran en sentencia son Alejandro Pinedo junto a Suri Academy, Marianella Molina junto a Fusion Dance y Carda junto a BeYourself.

Potencia contra elegancia

Por un lado, Sebastián Moreno buscará imponer energía, seguridad y fuerza escénica junto a YDC.

Al frente estará Oriana Arredondo, quien llegará acompañada de Elite Dance con una propuesta que promete brillo, elegancia y actitud.

La pista vuelve a encenderse y el público será testigo de una nueva batalla donde todos quieren seguir avanzando.

La cita es por Red Uno, en horario especial, desde las 16:20.

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