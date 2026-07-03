Carda y Sebastián Moreno se van a la gala de eliminación de Superstars

La tensión llegó a su punto más alto en La Gran Batalla Superstars. Después de las dos últimas presentaciones de este viernes, quedaron definidos los equipos que deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

La noche comenzó con una fuerte presión sobre los participantes, ya que uno de los equipos debía sumarse a la lista de sentenciados de la semana.

El juez encargado de tomar la decisión fue Tito Larenti, quien evaluó no solo el desempeño del famoso, sino también el trabajo integral de la academia.

Sebastián Moreno y YDC fueron enviados a sentencia

Tras analizar las presentaciones, Tito decidió que Sebastián Moreno junto a la academia YDC debían ir a sentencia.

El jurado explicó que tomó en cuenta el trabajo en equipo, la conexión entre el participante y su academia, además del complemento escénico durante la presentación.

Con esta decisión, Sebastián se sumó a los equipos que ya estaban en zona de riesgo junto a Carda y BeYourself, Marianella Molina y Fusion Dance, y Alejandro Pinedo y Suri Academy.

Jueces y coaches definieron a los salvados

Posteriormente, los jueces y los coaches de los equipos realizaron una votación para definir quiénes continuarían en competencia y quiénes pasarían directamente a la gala de eliminación.

Tras un difícil análisis, los jueces resolvieron salvar a Marianella Molina junto a su equipo, reconociendo su evolución y el trabajo realizado durante la semana.

Por su parte, los coaches decidieron salvar a Alejandro Pinedo junto a Suri Academy, permitiendo que ambos continúen en carrera dentro de la competencia.

Carda y Sebastián se enfrentarán este lunes

Con estas decisiones, los equipos que deberán ir a la gala de eliminación son Carda junto a BeYourself y Sebastián Moreno junto a YDC.

Ambos deberán preparar una nueva presentación para defender su permanencia en el programa y demostrar que todavía tienen mucho más para dar en el escenario.

La gala de este lunes promete ser una de las más intensas de la temporada, con dos equipos obligados a dejarlo todo para evitar despedirse de La Gran Batalla Superstars.

La competencia está cada vez más fuerte y, desde ahora, cada detalle puede marcar la diferencia entre seguir soñando o abandonar la pista.

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