Oriana apostó por Ana Gabriel y recibió elogios, pero también observaciones

La última gala de despecho de este viernes en La Gran Batalla Superstars comenzó con una presentación cargada de emoción, historia y fuerza escénica.

La primera en subir al escenario fue Oriana Arredondo junto a la academia Elite Dance, quienes apostaron por una interpretación de “Quién como tú”, de Ana Gabriel.

La puesta fue del agrado de los jueces, quienes destacaron el trabajo del equipo y la creatividad de la propuesta, aunque también dejaron recomendaciones importantes para seguir creciendo dentro de la competencia.

Esta vez, Tito Larenti será el encargado de definir qué equipo será enviado a sentencia.

Tito: “Trajeron show”

Tito Larenti reconoció que Oriana y Elite Dance llevaron espectáculo al escenario, aunque observó que no todos los elementos terminaron de encajar.

“Trajeron show y eso está claro, y me parece bueno, pero no encajaron todas las piezas”, señaló.

El jurado también marcó fallas en el lip sync de Oriana y recomendó dejar fluir más la interpretación sin adelantarse al resultado.

“Oriana, fallaste tres veces en el lip sync. El tema de no esperar el resultado, déjenlo fluir. No quiere decir que estuvo mal, estuvo bien”, expresó.

Tito destacó que se notó el trabajo en el personaje, pero pidió incorporar más momentos característicos de la artista original. Además, hizo observaciones al equipo sobre los trucos y la necesidad de contar mejor los tiempos para que todo fluya dentro de la escena.

“Se nota que trabajaste el personaje. Lo único es que faltaron momentos del artista. Y en el equipo hay que ver ciertas cosas: cuando hacen los trucos, no están contando para que fluya en la escena”, agregó.

Gabriela destacó la creatividad

Gabriela Zegarra valoró el avance de Oriana y Elite Dance dentro de la competencia y aseguró que, hasta el momento, fueron de los equipos más creativos.

“Siento que avanzaron en la competencia y fueron los más creativos hasta ahora. Siento que se lucieron”, comentó.

Aunque también coincidió en que hubo fallas en el lip sync, destacó que Oriana está trabajando y mostrando evolución.

“En el tema de Oriana, sí hubo fallas en el lip sync, pero siento que estás trabajando”, señaló.

Elka valoró la historia

Elka Meyer resaltó la historia presentada sobre el escenario y consideró que la propuesta tuvo momentos muy buenos.

“Es lindo lo que se mostró con la historia, fue muy bueno”, expresó.

La jurado reconoció que el equipo asumió elementos difíciles, pero también observó que varios detalles no salieron como esperaban, especialmente en traslados y momentos técnicos.

“Han hecho cosas difíciles y hubo muchos detalles que no salieron. Los traslados y ciertos detalles hicieron que no se luzca”, indicó.

Aun así, Elka aseguró que la presentación le gustó y destacó el trabajo de Oriana, aunque notó ansiedad durante la interpretación.

“Particularmente me gustó. Oriana, me gusta lo que hizo y se vio la ansiedad. Disfruté más”, agregó.

Quimey pidió más fisicalidad de la artista

Quimey del Río también valoró la historia y las acrobacias de la puesta en escena, pero señaló que faltó trabajar más la fisicalidad de Ana Gabriel.

“A mí me gustó mucho la historia y la acrobacia. Me faltó la fisicalidad de la artista”, comentó.

El jurado también hizo observaciones sobre el lip sync, señalando que algunas fallas pudieron deberse a los nervios.

“El lip sync tenía unas cosas quizá por los nervios. Tienen que tener cuidado”, recomendó.

Oriana agradeció las devoluciones

Tras escuchar al jurado, Oriana Arredondo aseguró sentirse contenta con la presentación y agradeció las observaciones recibidas.

“Contentos, apreciamos lo que nos dicen los jueces, así que a seguir mejorando”, expresó.

Con esta presentación, Oriana y Elite Dance abrieron una noche decisiva en Superstars, donde cada detalle cuenta y donde Tito Larenti tendrá en sus manos la decisión de enviar a un equipo a sentencia.

Mira la programación en Red Uno Play