Sebastián puso energía en escena, pero el jurado pidió más unidad al equipo

La última presentación de la gala de este viernes en La Gran Batalla Superstars estuvo a cargo de Sebastián Moreno junto a la academia YDC, quienes llevaron al escenario una propuesta llena de colorido y ritmo con la canción “Perra”, del grupo Los Palmeras.

La puesta apostó por la cumbia, la energía grupal y el despliegue escénico. Sin embargo, aunque el jurado valoró el esfuerzo y algunos momentos de la interpretación, también dejó observaciones importantes para el participante y su academia.

Al finalizar su presentación, Sebastián agradeció el apoyo del público y el trabajo de su equipo.

“Gracias al público por el apoyo y a mi equipo muchas gracias por todo el trabajo, porque se esforzaron mucho”, expresó.

Gabriela destacó que no se detuvieron

Gabriela Zegarra valoró que el equipo haya sabido resolver los inconvenientes que se presentaron durante la puesta en escena.

“Estuvo bueno, supieron resolver los inconvenientes, no se detuvieron y siguieron con la energía, eso fue bueno”, señaló.

Sin embargo, observó que faltó mayor trabajo actoral, especialmente en la interpretación de la pareja dentro de la historia.

“En el tema de la actuación hizo falta en la interpretación de la pareja, no fue tan creíble”, agregó.

Quimey valoró la postura de Sebastián

Quimey del Río destacó algunos momentos de intensidad en la actuación y resaltó que Sebastián logró canalizar parte de la postura del artista.

“Los ratos que la actuación me atrajo fue porque me gustó la intensidad de algunos momentos. Me gustó mucho que Sebastián canalizó la postura del artista”, comentó.

El jurado también señaló que el participante tuvo un poco más de energía que el artista original, pero consideró que logró desplazarse y manejar bien ese recurso en escena.

“Me gustó bastante en ese sentido”, sostuvo.

Aun así, Quimey marcó problemas en el lip sync durante algunos momentos de la presentación.

Tito fue crítico con la academia

Tito Larenti, encargado de definir al equipo sentenciado de la noche, reconoció que Sebastián enfrentó un personaje difícil, con pocos elementos claros para interpretar.

“Te tocó un personaje que no tiene casi nada para interpretar y trataste de darle movimiento y gracia. Se entendió”, afirmó.

También observó algunas fallas en el lip sync, aunque destacó que Sebastián no cayó en la parodia.

“No siento que lo hayas parodiado, pero obviamente hubo algunas cositas”, señaló.

Sin embargo, Tito fue más crítico con el trabajo de la academia YDC. Consideró que, aunque se notó investigación, faltó técnica, unidad y mayor complemento con el famoso.

“En el conjunto falta mucho y van a tener que esforzarse. Por momentos veo chicos mirando al techo”, observó.

El jurado remarcó que en la competencia no basta con que el participante principal sostenga la presentación, sino que debe existir una verdadera unidad entre famoso y academia.

“Tiene que haber unidad y complemento íntegro, porque Sebastián puso todo, pero me hizo ruido la presentación de la academia”, afirmó.

Elka pidió más conexión de equipo

Elka Meyer coincidió en que debe existir una conexión más sólida entre el participante y su academia.

“Yo siento que tiene que haber esa unidad para ser equipo y tiene que haber una conexión”, expresó.

La jurado valoró que el equipo haya investigado y que existan detalles rescatables dentro de la propuesta, pero también recordó que representar una cumbia requiere comprender bien su estilo y energía.

“Se valora el trabajo, pero siempre es bueno escuchar diferentes percepciones”, agregó.

Sebastián reconoció el desafío del personaje

Tras escuchar las devoluciones, Sebastián Moreno explicó que uno de sus mayores retos fue evitar caer en la parodia, debido a que viene de ese estilo de trabajo.

“Creo que lo difícil para mí en este personaje era no entrar en la parodia, porque yo vengo de eso, de hacer parodia en todo, y para mí la línea era muy delgada”, señaló.

El participante reconoció que las observaciones del jurado fueron acertadas y aseguró que tanto él como su equipo trabajaron para sacar adelante la presentación.

“Creo que las devoluciones han sido correctas y el equipo también se brindó y trabajó”, expresó.

Con esta presentación, Sebastián Moreno y YDC cerraron una gala marcada por la presión, el ritmo y los detalles técnicos. Ahora, la decisión queda en manos de Tito Larenti, quien deberá definir qué equipo será enviado a sentencia.

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