¡El poder es tuyo! Ahora tú decides a quién interpretarán los famosos

La Gran Batalla Superstars abre una nueva dinámica para que el público decida qué artista deberá interpretar cada famoso en su próxima presentación.
06/07/2026 20:14
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Ahora tú podrás decidir qué artista interpretarán los famosos en su próxima presentación.
Cada participante está listo para asumir un nuevo desafío, pero esta vez el público tendrá la última palabra. ¿Quieres ver a tu favorito convertido en una estrella del pop, una leyenda de la música tropical, un ícono del rock o un artista internacional? ¡Tú puedes proponerlo!
Estos son los famosos que esperan tu elección:
⭐ Sebastián Moreno
¿Cómo participar?
Ingresa al Facebook oficial de La Gran Batalla Superstars, busca la fotografía de tu famoso favorito y deja en los comentarios tu propuesta de artista.
El comentario con más likes será el que defina su próximo show.
Esta vez, el escenario también se mueve al ritmo del público. Tú eliges, ellos interpretan y La Gran Batalla se enciende más que nunca.
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