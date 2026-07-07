¡El poder es tuyo! Ahora tú decides a quién interpretarán los famosos

Ahora tú podrás decidir qué artista interpretarán los famosos en su próxima presentación.

Cada participante está listo para asumir un nuevo desafío, pero esta vez el público tendrá la última palabra. ¿Quieres ver a tu favorito convertido en una estrella del pop, una leyenda de la música tropical, un ícono del rock o un artista internacional? ¡Tú puedes proponerlo!

Estos son los famosos que esperan tu elección:

⭐ Sebastián Moreno

⭐ Oriana Arredondo

⭐ Carda

⭐ Nicol Salce

⭐ Marianella Molina

⭐ Ale Pinedo

⭐ La Sabrosa

⭐ Daniel Pesce

⭐ Carlos Marquina

¿Cómo participar?

Ingresa al Facebook oficial de La Gran Batalla Superstars, busca la fotografía de tu famoso favorito y deja en los comentarios tu propuesta de artista.

El comentario con más likes será el que defina su próximo show.

Esta vez, el escenario también se mueve al ritmo del público. Tú eliges, ellos interpretan y La Gran Batalla se enciende más que nunca.

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