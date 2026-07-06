Noche de eliminación en Superstars: Sebastián Moreno y Carda se juegan todo

La tensión vuelve a apoderarse del escenario de La Gran Batalla Superstars. Esta noche, dos equipos deberán demostrar por qué merecen seguir en competencia.

Sebastián Moreno junto a YDC se enfrentará a Carda con Be Yourself en una batalla decisiva, donde cada paso, cada interpretación y cada detalle pueden marcar la diferencia.

Ambos equipos llegan a esta gala luego de haber sido sentenciados la pasada semana por los jueces. Tras una votación conjunta entre el jurado y los coaches, dos de los equipos nominados lograron salvarse, dejando a Sebastián Moreno y Carda como los protagonistas de esta noche de eliminación.

Una gala donde no hay margen de error

Esta noche, los dos equipos deberán defender su lugar en la competencia frente al jurado y al público.

La presión será máxima, ya que solo uno podrá continuar en el camino hacia la siguiente etapa de Superstars.

Sebastián Moreno y YDC buscarán convencer con una puesta en escena sólida, mientras que Carda y BeYourself intentarán demostrar que todavía tienen mucho más para entregar dentro de la competencia.

Todo se define en Red Uno

La gala promete emociones, tensión y presentaciones cargadas de energía, en una noche donde el talento estará bajo la mirada del jurado y de todo el público.

La invitación está hecha: sintoniza Red Uno desde las 20:30 y no te pierdas esta impresionante gala de eliminación de La Gran Batalla Superstars.

Esta noche, uno sigue soñando y otro se despide de la competencia.

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