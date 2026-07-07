Carda y Be Yourself emocionan con “Adiós amor” en la gala de eliminación

La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla Superstars estuvo a cargo de Carda junto a la academia Be Yourself, quienes llegaron al escenario para defender su permanencia en la competencia.

El equipo interpretó “Adiós amor”, de Christian Nodal, en una puesta cargada de sentimiento, dramatismo e intención escénica.

La presentación fue aplaudida por el público y bien recibida por el jurado, que reconoció avances importantes en el trabajo del equipo, aunque también marcó detalles que deben seguir puliéndose.

Tito destacó la mejora del equipo

Uno de los primeros en dar su devolución fue Tito Larenti, quien reconoció que Carda y Be Yourself mostraron una evolución respecto a sus anteriores presentaciones.

“Chicos, han mejorado. Se notaba que intentabas interpretar, Carda. Tienes que estudiar para interpretar”, señaló el jurado.

Larenti también hizo una recomendación puntual sobre el uso del micrófono como parte esencial del personaje.

“El tema del micrófono es un elemento que se debe trabajar. Es importante a la hora de creer el personaje”, agregó.

A pesar de las observaciones, Tito valoró el trabajo del equipo y destacó que se notó el esfuerzo sobre el escenario.

“El lip sync estuvo muy bien. Estoy de acuerdo con tu presentación. Con los chicos del equipo se nota que hay trabajo y que se esfuerzan. Han llegado antes a una final y creo que siguen mereciendo que se aplauda su trabajo”, expresó.

Gabriela Zegarra valoró la historia

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó que Carda logró conectar más con el personaje y que la propuesta tuvo una estructura clara.

“Carda, esta vez te la creíste más”, señaló la jurado.

Zegarra también remarcó que, aunque aún existen detalles por corregir, el equipo logró contar una historia de principio a fin.

“Hay cosas y detalles que pulir, pero me gustó que se mostró una historia de principio a fin”, afirmó.

Carda agradeció al jurado

Tras escuchar las devoluciones, Carda agradeció las palabras del jurado y aseguró que el equipo trabajó para corregir errores y mejorar su propuesta.

“Muchas gracias al jurado. Hemos tratado de mejorar en todo”, expresó.

La presentación dejó una sensación positiva en el escenario, pero la decisión final no está cerrada.

Esta noche, la dinámica de eliminación está en manos del público, que puede apoyar a su equipo favorito ingresando a voto.reduno.com.bo.

Carda y Be Yourself ya hicieron su parte. Ahora, el voto del público puede ser clave para definir si continúan en La Gran Batalla Superstars.

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