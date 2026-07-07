La eliminación empezó: Sebastián Moreno fue el primero en defender su lugar

Arrancó la gala de eliminación en La Gran Batalla Superstars y la tensión ya se siente en el escenario.

Esta noche, la permanencia de los equipos sentenciados está en manos del público, que puede votar por su favorito ingresando a voto.reduno.com.bo.

El primer equipo en presentarse fue el de Sebastián Moreno junto a la academia YDC, quienes llegaron al escenario con una propuesta cargada de cumbia al ritmo de “Perra”, del grupo Los Palmeras.

Una presentación con energía y observaciones

La presentación fue bien recibida por los jueces, quienes destacaron algunos avances en la puesta en escena, aunque también marcaron detalles que todavía deben ser trabajados.

Quimey del Río valoró nuevamente la escena construida fuera del baile y destacó el trabajo de Sebastián en la interpretación del personaje.

“Otra vez me gustó la escena fuera del baile. Sebastián, yo siento que el personaje ya lo resolviste y también la energía. Siento que sí diste la esencia, aunque te vi dudar un poco”, expresó.

Mejoras en el trabajo de parejas

Por su parte, Elka Meyer observó una evolución en el trabajo de las parejas dentro de la coreografía.

La jurado señaló que, si bien en la primera parte se notaron descoordinaciones, en la segunda mitad del número el equipo logró mejorar su conexión y coordinación.

“En el tema de las parejas mejoraron. La primera parte estaban descoordinadas y en la segunda parte noté que ya estaban más coordinadas”, indicó.

Sebastián defendió el trabajo del equipo

Tras la devolución del jurado, Sebastián Moreno explicó que esta vez se involucró más de cerca en el proceso de ensayo y que el equipo trabajó específicamente en la cumbia, tal como se les había solicitado en anteriores galas.

“Hoy fui parte del ensayo e hicimos el tema de la cumbia que nos pidieron”, señaló el participante.

Sin embargo, Tito Larenti insistió en que, a pesar del esfuerzo, todavía no se logró ver con claridad los pasos de cumbia que se habían pedido para esta presentación.

El público tiene la última palabra

La gala de eliminación recién empieza y Sebastián Moreno junto a YDC ya hicieron su parte sobre el escenario.

Ahora, el respaldo del público será clave para definir su continuidad dentro de La Gran Batalla Superstars.

Los seguidores pueden apoyar a su equipo favorito ingresando a voto.reduno.com.bo, en una noche donde cada voto puede marcar la diferencia.

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