Sebastián Moreno queda eliminado tras una reñida gala en Superstars

La noche de eliminación en La Gran Batalla Superstars llegó a su momento más esperado luego de una gala cargada de emoción, talento y presentaciones que mantuvieron la tensión hasta el final.

Este lunes, Carda junto a la academia Be Yourself y Sebastián Moreno con YDC defendieron su permanencia en la competencia con puestas en escena que fueron evaluadas por el jurado y seguidas de cerca por el público.

En esta ocasión, la decisión final quedó en manos de los televidentes, quienes pudieron votar por su equipo favorito a través de la plataforma habilitada por Red Uno.

El público tuvo la última palabra

Después de las presentaciones individuales y del duelo final de lip sync entre Carda y Sebastián Moreno, se revelaron los resultados de la votación.

Finalmente, Carda y Be Yourself lograron el 55% de los votos, mientras que Sebastián Moreno y YDC alcanzaron el 45%.

Con este resultado, Carda continúa en competencia y mantiene vivo su sueño dentro de La Gran Batalla Superstars.

Sebastián Moreno se despidió agradecido

Tras conocerse el resultado, Sebastián Moreno tomó la palabra para despedirse del escenario y agradecer al público, al jurado y a su cuerpo de baile por el apoyo recibido durante su participación.

“Hubiéramos querido continuar adelante. Dimos la competencia, hicimos lo que se pudo. Felicidades a Carda que continúa. No imaginé volver así a la tele, pero estoy muy agradecido”, expresó emocionado.

Su salida marcó uno de los momentos más sensibles de la noche, luego de haber entregado una última presentación con esfuerzo, energía y esperanza de avanzar.

Carda sigue en carrera

Por su parte, Carda logró imponerse en una votación ajustada y continuará en la competencia junto a Be Yourself.

El resultado confirma que el respaldo del público fue clave en una gala donde ambos equipos dejaron todo sobre el escenario.

La eliminación de Sebastián Moreno cierra una noche intensa en La Gran Batalla Superstars, mientras Carda avanza a una nueva etapa con el desafío de seguir conquistando al jurado y a los televidentes.

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