Carda y Sebastián Moreno cerraron la noche con un duelo al ritmo de Don Omar

La noche de eliminación en La Gran Batalla Superstars llegó a su momento más intenso con el duelo final de interpretación.

Después de sus presentaciones individuales, Carda y Sebastián Moreno volvieron al escenario para enfrentarse cara a cara en un duelo de lip sync, donde interpretaron “Dile”, uno de los clásicos más recordados de Don Omar.

La presión era máxima. Ambos participantes sabían que esta última presentación podía ser decisiva para mantenerse con vida dentro de la competencia.

Un duelo con energía y actitud

Carda y Sebastián Moreno intentaron interpretar a cabalidad el estilo del artista original, apostando por presencia escénica, actitud y conexión con el público.

El ritmo de Don Omar encendió el escenario y permitió que ambos demostraran su talento en una batalla directa, donde cada gesto, movimiento y expresión podía marcar diferencia.

Los dos participantes impactaron con su entrega y dejaron claro que no estaban dispuestos a despedirse sin luchar hasta el último segundo.

Carda agradeció el trabajo realizado

Tras el duelo final, Carda expresó su agradecimiento por el trabajo realizado junto a su equipo y destacó el esfuerzo puesto en esta noche decisiva.

El participante valoró el proceso de preparación y la oportunidad de defender su lugar en el escenario de Superstars, luego de una gala cargada de tensión y emociones.

Sebastián mantiene la esperanza

Por su parte, Sebastián Moreno aseguró que se esforzó mucho para esta presentación y manifestó que mantiene la esperanza de avanzar en la competencia.

El participante llegó al duelo final con la intención de demostrar que todavía tiene mucho más para entregar dentro de La Gran Batalla Superstars.

El público tiene la última palabra

Con el duelo de lip sync cerrado, la decisión queda en manos del público.

Los seguidores pueden votar por su favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y apoyar a Carda o Sebastián Moreno en esta noche de eliminación.

Ambos ya dejaron todo en el escenario. Ahora, el voto del público definirá quién continúa en la competencia y quién deberá despedirse de La Gran Batalla Superstars.

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