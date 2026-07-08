¡Arranque explosivo! Marianella y Fusion Dance conquistaron al jurado con “Cuando te vi”

Arrancó una nueva semana de competencia en La Gran Batalla Superstars, esta vez con una dinámica renovada que mezcla lo mejor de la old school y la new school.

El primer equipo en subir al escenario fue el de Marianella Molina junto a la academia Fusion Dance, acompañados por el invitado especial Guery Sandoval, “El Pocholo”. La puesta en escena estuvo inspirada en los artistas María Becerra y Trueno, con la canción “Cuando te vi”.

La presentación fue bien recibida por el jurado, que destacó la química, la energía y el trabajo escénico del equipo, aunque también hizo algunas observaciones para mejorar la precisión de los bailarines y cuidar ciertos detalles coreográficos.

Tito Larenti elogió la presencia artística de Marianella y Guery sobre el escenario.

“Me parecen fascinantes. Estamos en presencia de dos verdaderos artistas. Realmente, con lo que hicieron, demuestran que pueden hacer lo que quieren”, expresó.

El jurado también destacó el trabajo de Guery Sandoval y aseguró que su participación debe servir como ejemplo para el resto de los competidores. Sin embargo, recomendó que en la próxima presentación el equipo esté más alineado, ya que notó algunas imprecisiones en los bailarines.

Por su parte, Guery explicó que la presentación fue resultado de varios días de ensayo. Señaló que primero trabajaron la coreografía y luego fueron avanzando en los detalles para lograr una puesta en escena completa.

Quimey del Río también celebró la propuesta y aseguró que la entrada del equipo fue uno de los puntos más fuertes.

“Me gustó, fue espectacular. De entrada me encantó, creo que la rompieron. Todo cohesionó muy bien y hubo mucha energía”, comentó.

Además, destacó la sinergia entre Marianella y Guery, aunque sugirió a Marianella trabajar un poco más el coqueteo con la mirada para profundizar la interpretación del personaje.

Gabriela Zegarra resaltó la química entre ambos artistas y calificó la presentación como jovial, dinámica e impresionante.

“No puedo creer que hayan dado cátedra. El talento se nota”, afirmó. También valoró la imitación de Guery y la forma en que ambos se complementaron en escena.

Elka Meyer, en tanto, destacó el movimiento escénico del equipo, pero recomendó practicar algunos pasos para lograr mayor limpieza en la ejecución.

“Tengan cuidado con algunos detalles. Es para mejorar, pero me gustó mucho su trabajo”, señaló.

El personaje interpretado fue Trueno, y el jurado coincidió en que la caracterización y el desempeño estuvieron muy bien logrados.

Al finalizar, Marianella agradeció las palabras del jurado y aseguró que seguirán trabajando para mejorar. También dedicó un mensaje especial a sus hijas, quienes la acompañaron y apoyaron durante la presentación.

Ellas, visiblemente emocionadas, destacaron el esfuerzo de su madre y le dedicaron una frase llena de cariño:

“Los amamos mucho, son nuestro ejemplo a seguir”.

Con esta presentación, Marianella Molina, Fusion Dance y El Pocholo dieron inicio a una semana cargada de ritmo, emoción y competencia en La Gran Batalla Superstars.

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