Carda se metió en personaje y cerró la noche junto a Shadown de Turromántikos

Para cerrar la gala de este martes en La Gran Batalla Superstars, llegó al escenario el equipo de Carda junto a la academia Be Yourself, acompañado por el invitado especial Shadown, de Turromántikos.

La presentación estuvo inspirada en los artistas Héctor el Father y Divino, con la canción “Noche de Travesuras”, una puesta en escena cargada de ritmo urbano, actitud y mucha expectativa.

El show llamó la atención del jurado, especialmente por la caracterización de Carda, quien logró conectar con el personaje. Sin embargo, los jueces también realizaron varias recomendaciones para mejorar la seguridad escénica, la expresión corporal y la conexión del equipo en futuras presentaciones.

Elka Meyer destacó el trabajo de Carda y aseguró que parecía realmente el personaje. No obstante, observó algunos detalles en la participación de su compañero, especialmente en momentos donde el lip sync no estuvo completamente preciso.

Además, señaló que por momentos notó cierta incomodidad en el equipo de baile.

“Había momentos individuales y no se sabía si eran errores. Los sentí medio incómodos”, comentó.

Gabriela Zegarra también valoró la interpretación de ambos personajes y destacó que los movimientos estuvieron bien logrados. Sin embargo, percibió algo de nerviosismo en el invitado y aseguró que le habría gustado ver un poco más de movimiento en la coreografía.

“Sentí un poco de nerviosismo en el invitado, pero estuvo bien. En la coreografía me hubiera gustado un poco más de movimiento, aunque no estaba mal”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti reconoció el esfuerzo del equipo, pero señaló que todavía hizo falta algo más para terminar de levantar la presentación. El jurado recomendó trabajar especialmente la expresión facial y la actitud durante toda la puesta en escena.

“Se nota que se están esforzando, pero tratemos de que el rostro empiece a cambiar”, indicó.

Quimey del Río coincidió en que el invitado se mostró algo nervioso y sugirió modular mejor la interpretación, jugar más con los elementos e incorporarlos de manera más marcada dentro de la presentación.

Al finalizar, Shadown agradeció la invitación y expresó su alegría por haber sido parte de la gala.

“Estoy muy feliz de venir a participar y agradezco que me invitaran”, manifestó.

Carda también se mostró agradecido por la experiencia y por el apoyo recibido. “Muy feliz, agradezco mucho el apoyo de mi compañero”, señaló.

Con esta presentación, Carda, Be Yourself y Shadown pusieron el cierre urbano a una gala marcada por los dúos, los invitados especiales y la mezcla entre old school y new school en La Gran Batalla Superstars.

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