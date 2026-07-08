Diputados debaten el presupuesto reformulado y advierten desafíos económicos

Los diputados Edgar Zegarra, de Libre, y Ricardo Rada, del Partido Demócrata Cristiano, analizaron el presupuesto reformulado aprobado en la Cámara de Diputados y que deberá ser tratado en el Senado tras el receso parlamentario.

Ambos legisladores coincidieron en que el país necesita medidas económicas de fondo, aunque marcaron diferencias sobre el alcance del presupuesto y las respuestas que debería dar el Gobierno frente a la crisis.

Zegarra pide fondo de reactivación

Zegarra observó que el presupuesto no contempla un fondo económico específico para reactivar a los sectores afectados por los bloqueos, entre ellos productores agrícolas, cooperativistas mineros, transportistas y gremialistas.

“Vemos números, los números no van a comer la población. Lo que necesita la población es reactivación para poder llevar un pan al estómago y tener un centavo en el bolsillo”, afirmó el legislador.

El diputado también cuestionó el incremento en la importación de combustibles, la situación del dólar y la posibilidad de que el Ejecutivo pueda gestionar algunos créditos sin una autorización previa del Legislativo.

Plantea reforma constitucional

El legislador de Libre sostuvo que el país requiere una reforma parcial de la Constitución para cambiar el modelo económico y atraer inversiones nacionales e internacionales con seguridad jurídica.

Según Zegarra, el presupuesto reformulado no resolverá los problemas de fondo si no se acompaña de cambios estructurales, nuevas reglas para la inversión y acceso a créditos para pequeños sectores productivos.

También propuso acercar el sistema financiero a gremiales, transportistas y pequeños comerciantes mediante líneas de crédito que permitan recuperar su actividad económica.

Rada defiende el presupuesto

Por su parte, el diputado Ricardo Rada afirmó que el presupuesto fue trabajado con acompañamiento de organismos internacionales y que no recibió mayores observaciones de esas instancias.

El legislador del PDC sostuvo que el documento incluye mecanismos de control para conocer el origen y destino de los recursos, especialmente de los créditos externos.

“Se va a poder controlar hasta el último centavo de dónde vienen los créditos y hacia dónde son destinados”, señaló Rada.

“Es el presupuesto de la verdad”

Rada calificó el reformulado como el “presupuesto de la verdad”, porque, según dijo, sincera cifras económicas que antes se proyectaban sobre ingresos que no estaban garantizados.

El diputado mencionó como ejemplo supuestos ingresos vinculados al gas, al litio y a bonos verdes o de carbono, que —según su explicación— fueron considerados en anteriores proyecciones sin una base real suficiente.

“No significa que estamos bien, no significa que este presupuesto inmediatamente nos va a sacar de la crisis, pero por lo menos nos dice con sinceridad cuál es la realidad del país”, sostuvo.

Paquete de leyes pendiente

Rada indicó que el presupuesto debe estar acompañado por otras normas económicas, entre ellas leyes vinculadas a inversión, hidrocarburos y medidas para generar empleo e industrialización.

El diputado sostuvo que ese paquete normativo será clave para dar señales al exterior y también para que el sector privado boliviano vuelva a confiar e invertir en el país.

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