Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, recomienda 3 acciones para evitar desabastecimiento de gas en 2029

De acuerdo a lo que indica Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, la situación de ese rubro que atraviesa el país exige de manera impostergable la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, orientada a incentivar con urgencia la exploración.

En este sentido, detalló que este nuevo marco legal debe basarse en tres parámetros esenciales: reducir el IDH, eliminar la burocracia de YPFB y mejorar la remuneración a las empresas que invierten.

En este contexto, agregó que para que la normativa propuesta resulte efectiva y sostenible, es completamente indispensable que las autoridades incrementen el precio del gas natural en el mercado interno.

"Tenemos que apurar el quitar subsidios, tenemos que hacer la Ley de Hidrocarburos", aseveró el especialista al remarcar la inviabilidad de mantener el esquema actual.

Proyecciones y riesgo de desabastecimiento

De acuerdo a lo que indicó, las estimaciones técnicas sitúan las reservas actuales por encima de los 2 trillones de pies cúbicos, un volumen que para el año 2029 limitará la producción diaria a solo 16 millones de metros cúbicos diarios. Esta cifra igualará la demanda interna, obligando al Estado a elegir entre importar el recurso o aplicar severos recortes sectoriales.

En este sentido, Ríos indica que esta situación golpeará con dureza a las familias del área rural y de la periferia urbana que carecen de conexiones domiciliarias y dependen de la logística estatal.

El analista considera fundamental implementar una reestructuración profunda tanto en YPFB como en ENDE para revertir una inactividad que mantiene a las refinerías operando al 30% de su capacidad. Además, lamentó las presiones de sectores sociales, como la COB, que en su pliego que en su pliego de co-gobernabilidad exige mantener los subsidios vigentes y frenar la llegada de capitales transnacionales al país.

El tiempo corre en contra

Ríos indica que el foco de la exploración eficiente debe concentrarse en el subandino sur, aprovechando la infraestructura existente para obtener resultados reales en un plazo de tres a cuatro años.

"Sin energía no hay economía, no funciona nada", concluyó Ríos, advirtiendo que la demora en tomar decisiones agravará el impacto de consecuencias más complejas para el país.

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