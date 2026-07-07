Caso Bloqueos: Fiscalía confirma seis investigados, entre ellos Nilton Condori

La Fiscalía confirmó que seis personas son investigadas dentro del caso bloqueos, entre ellas Vicente Salazar, Mario Argollo y Nilton Condori. El fiscal asignado al caso, Edwin Colque, explicó que la comisión de fiscales analiza los elementos recolectados para definir nuevas citaciones o posibles acciones dentro del proceso.

Colque señaló que el caso fue iniciado a denuncia del Ministerio de Gobierno y que la investigación se encuentra en etapa preparatoria. Hasta el momento, dos personas ya fueron sometidas a medidas cautelares, entre ellas el dirigente campesino Vicente Salazar.

Nilton Condori figura en la causa

El fiscal confirmó que el senador Nilton Condori también está incluido dentro de la investigación y que el Ministerio Público evalúa convocarlo para que preste su declaración informativa.

Consultado sobre si tendría algún privilegio por su condición de asambleísta, Colque sostuvo que la ley es igual para todos los ciudadanos y que la comisión de fiscales definirá los pasos correspondientes.

“El señor Condori también se encuentra dentro de este caso. La Constitución Política del Estado es clara, no existe ningún privilegio” declaró Colque

No hay orden vigente contra Mario Argollo

El fiscal también aclaró que, actualmente, no existe un mandamiento de aprehensión contra Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.

Según explicó, anteriormente existía una orden, pero esta fue dejada sin efecto a raíz de una acción de libertad presentada por su defensa. Sin embargo, Argollo continúa dentro de la investigación y la Fiscalía no descarta emitir una citación formal.

Vicente Salazar fue enviado a Chonchocoro

Vicente Salazar fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, tras una audiencia de medidas cautelares.

El fiscal indicó que la autoridad judicial valoró los elementos de convicción y los riesgos procesales de fuga y obstaculización para disponer la medida.

Delitos investigados

El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, atentados contra los servicios de transporte, atentados contra los servicios públicos, terrorismo y asociación delictuosa.

Colque explicó que la comisión de fiscales tomó en cuenta informes de investigadores, entrevistas y declaraciones públicas que, según la Fiscalía, estarían relacionadas con la incitación a bloqueos de caminos y otros hechos registrados durante el conflicto.

Salazar guardó silencio

El fiscal confirmó que Vicente Salazar se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio, tanto al momento de su aprehensión como durante la audiencia cautelar.

“El ahora imputado, el señor Salazar, evidentemente ha acogido ese derecho constitucional de guardar silencio”, señaló Colque.

Evo Morales no figura en este caso

Consultado sobre si Evo Morales está incluido dentro de esta causa, el fiscal aclaró que el expresidente no figura como investigado en el proceso que lleva adelante la comisión de fiscales.

“El ciudadano Evo Morales no se encuentra sindicado en el presente caso”, afirmó Colque.

Investigación puede ampliarse

El fiscal sostuvo que la investigación tiene carácter dinámico y que, en el transcurso de los días, el Ministerio Público evaluará si corresponde ampliar la causa contra otras personas.

También explicó que, si existen otras denuncias por hechos similares, la unidad de análisis del Ministerio Público deberá determinar si corresponde acumularlas al proceso que se investiga en La Paz.

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