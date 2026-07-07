Marco Antonio Etcheverry analiza el Mundial y vaticina la gran final

El histórico exfutbolista boliviano Marco Antonio Etcheverry compartió sus impresiones en el programa ‘Que no me pierda’ sobre el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 tras el cierre de los octavos de final. El 'Diablo' destacó la intensidad de los compromisos recientes, afirmando que “me ha gustado mucho los partidos de ida y vuelta, algunos han sido de una selección grande con una novata”.

La gran revelación del torneo ha sido el conjunto africano de Cabo Verde, un equipo que se despidió con la frente en alto tras complicar seriamente a las potencias de su grupo.

“Cabo Verde sorprendió a todos y se ganó el corazón de todos los hinchas, todo el cariño para ellos, con goles espectaculares también; fue muy duro para Argentina vencerlos”, aseguró el exfutbolista, quien también lamentó la salida prematura de Uruguay y el hecho de que los tres países anfitriones ya estén fuera del certamen.

Respecto a las ‘potencias’ de Sudamérica que siguen en carrera tras las eliminaciones de Brasil y Paraguay, el analista ve un panorama lleno de solidez pero con el riesgo de un cruce prematuro. “Argentina está muy sólida y Colombia excelente, está teniendo un mundial espectacular y me sorprendió su buen nivel”, indicó la leyenda, antes de advertir que “sería muy triste que Argentina y Colombia se topen en la semifinal, ojalá que haya un sudamericano en la final”.

La jornada mundialista también estuvo marcada por la nostalgia tras confirmarse la eliminación de figuras de la talla mundial. “Lloré mucho cuando salió Neymar convocado a la selección y ahora verlo en la derrota es triste, también a Ronaldo, igual Modric, solo decirles gracias a ellos y ojalá jueguen muchos años más”, confesó Etcheverry con profunda emoción.

Pronóstico para el cierre del torneo

Con la mesa puesta para las rondas de eliminación directa que definirán al nuevo monarca futbolístico del planeta, las expectativas del exjugador se mantienen en lo más alto.

“Ahora sí viene lo espectacular: las eliminatorias, cuartos, semifinal y ya a poco de ver la final”, concluyó el astro boliviano, confirmando además su presencia en el cierre del campeonato: “Voy a ir a ver la final; como van yendo las cosas, me parece que va a ser Argentina contra España o Francia”.

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