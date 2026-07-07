Airon y sus abuelitos dejan atrás la precariedad para estrenar un nuevo hogar

El pequeño Airon Gabriel Aguilera, de apenas tres años, y sus abuelos dejaron atrás las precarias condiciones en las que vivían para recibir una nueva oportunidad.

Entre lágrimas y mucha emoción, la familia abrió las puertas de su nueva casa en el municipio de La Guardia, una vivienda construida y amoblada que fue entregada por el fiscal general del Estado como un gesto de solidaridad y apoyo.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acompañado por una comisión de fiscales, llegó hasta la zona para hacer entrega oficial de las llaves del nuevo hogar, además de llevar víveres y otros aportes para la familia.

“Vengo como una persona común junto con todos los colegas que hicieron un apoyo para que el día de hoy podamos entregar esta casita y traerles víveres. Les estamos dando la casita construida y hemos hecho un esfuerzo para que pueda estar amoblada”, expresó Mariaca durante la entrega.

La emoción fue evidente en los rostros de los familiares de Airon, quienes recibieron con sorpresa y gratitud este apoyo. La abuelita del pequeño aseguró que nunca imaginó poder contar con una vivienda en mejores condiciones.

“Muchísimas gracias por el esfuerzo que hicieron porque yo ni en sueños lo creía”, dijo entre lágrimas.

La ayuda también contó con la participación del fiscal departamental de Tarija, quien llegó hasta Santa Cruz para acompañar la entrega de víveres y sumarse a esta iniciativa que permitió brindar un hogar digno al pequeño Airon y sus abuelos.

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